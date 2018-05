Da Adobe piano gratuito Adobe XD e 10 milioni di dollari per sostenere il design

Adobe rilancia su progettazione e sviluppo di interfacce ed esperienze utente: arriva il nuovo piano gratuito Adobe XD CC Starter e un fondo da 10 milioni di dollari per sostenere designer e società

Adobe annuncia il piano XD CC Starter, offerta gratuita per accedere alla sua piattaforma di design UX/UI per interfacce ed esperienze utente. Il piano denominato XD CC Starter include Adobe XD per Mac e Windows, le app mobile per dispositivi iOS e Android e servizi che consentono agli utenti di progettare, realizzare prototipi e condividere le esperienze acquisite con i colleghi.

Secondo lo sviluppatore Adobe XD è l’unica piattaforma di design cross-platform in grado di combinare funzionalità di design e prototipazione con prestazioni di grado industriale. Come parte della Adobe Creative Cloud, Adobe XD si integra con il flusso di lavoro esistente dei designer e strumenti quali Photoshop CC e Illustrator CC. Oltre a sottolineare l’importanza di questa crescente categoria, Adobe ha anche annunciato un fondo di investimento da 10 milioni di dollari finanziare innovazioni nel design.

«L’UX design è uno dei segmenti a più rapida crescita nella progettazione» spiega d Scott Belsky, chief product officer e vice presidente, responsabile Creative Cloud in Adobe. «Il nuovo piano Starter per Adobe XD supporta la visione Adobe di dare a tutti – dagli artisti emergenti ai brand aziendali – tutto ciò di cui hanno bisogno per progettare, offrire esperienze ed esplorare l’area in rapida espansione dell’UX design senza alcun impegno finanziario».

Secondo i dati Adobe, l’87% dei manager ritiene che assumere designer con esperienza nell’user experience (UX) costituisca una priorità per le loro organizzazioni, giacché svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di una esperienza utente di prim’ordine. Il piano Starter per Adobe XD è presentato come “una pietra miliare” nelle comunità di progettisti, team e studenti per consentire loro di imparare, coltivare e sfruttare le loro abilità creative. Il piano XD CC Starter include anche Typekit (con alcuni limiti) e l’integrazione con le Creative Cloud Libraries, semplificando la condivisione e la gestione di asset tra dispositivi.

Il fondo da 10 milioni di dollari verrà distribuito sotto forma di borse di studio e investimenti azionari. Il fondo secondo la software house aiuterà designer e sviluppatori a innovare nel mondo dell’experience design facendo leva su Adobe XD quale piattaforma di supporto.

Il piano Starter per Adobe XD è gratuito e disponibile da subito. Gli utenti che hanno attivato una versione trial di Adobe XD possono aggiornare la versione della loro piattaforma dall’app desktop Creative Cloud o dal sito xd.adobe.com per eseguire l’attivazione della versione completa. Il piano a pagamento da 9.99 dollari al mese offre accesso a un numero illimitato di prototipi, 100GB di spazio di cloud storage, accesso illimitato alla libreria TypeKit.