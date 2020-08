Adonit Note-M, lo stilo che è anche un mouse

Un mouse che è anche uno stilo, oppure uno stilo che fa pure da mouse: vedetela come vi pare perché il senso di Adonit Note-M è sempre quello: funzionare da stilo per scrivere sul tablet e da mouse per tutto il resto. E’ in verità il primo prodotto al mondo di questo genere che è in grado di fare entrambe le cose e diventa una valida alternativa alla Apple Pencil soprattutto se la si affianca agli iPad Pro che, con l’ultima versione del sistema operativo, possono beneficiare del controllo tramite mouse per una maggiore produttività.

Costa 79,99 dollari ovvero all’incirca 68 euro col cambio attuale e questo è un altro valido motivo per preferirla alla Apple Pencil che, nei negozi ufficiali Apple, costa 99 euro nella versione di prima generazione oppure 135 euro per la seconda generazione, senza tappino e con il lato piatto per potersi agganciare saldamente al bordo degli ultimi iPad Pro tramite il sistema magnetico.

Sistema magnetico che per altro può essere utilizzato anche in questo caso, perché la scocca della nuova Adonit Note-M è costruita interamente in metallo che collabora perfettamente con l’aggancio calamitato previsto da Apple. Oltre ad essere uno stilo con tanto di funzione di palm-reject che impedisce la scrittura sul display attraverso il palmo della mano, che viene riconosciuto dal pennino, la sua peculiarità più interessante come dicevamo sta nella possibilità di utilizzarlo come un mouse.

L’estremità opposta alla punta dello stilo incorpora infatti un sensore multiangolo in miniatura progettato per rilevare i movimenti del cursore già a una distanza di 5 mm dalla superficie. Quindi se da un lato ci scrivete, dall’altro ci potete controllare il cursore del mouse. Ci sono i pulsanti sinistro e destro fisici per interagire con le relative funzioni associate ai due tasti e una porzione della penna, sensibile al tocco, può essere sfiorata per simulare lo scorrimento della rotella all’interno delle pagine web e di tutti quei programmi in cui l’interfaccia lo permette.

Tra le altre cose è dotata di ricarica USB-C che permette di ricaricare rapidamente la batteria interna. Una carica completa promette fino a 10 ore di disegno e altre 5 in modalità mouse. Adonit Note-M purtroppo non è ancora un prodotto in vendita: l’azienda ha aperto i preordini sul sito ufficiale da pochi giorni, ma al momento possono approfittarne solo gli utenti di Stati Uniti e Canada.

Tutti gli articoli che parlano di Adonit sono disponibili da questa pagina. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di iPhone, iPad e Mac sono disponibili ai rispettivi collegamenti.