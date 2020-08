Nella versione web di Apple Music (beta) arriva la scheda Ascolta ora

La versione beta del sito web di Apple Music è stata aggiornata. Il servizio di musica in streaming targato Apple è accessibile anche attraverso il solo browser web da settembre dello scorso anno, quando la società ne ha rilasciata una prima versione in beta. La piattaforma è stata poi ufficializzata ad aprile con una versione completa accessibile a tutti gli utenti, anche ai non iscritti. Ma la controparte in beta continua a vivere ed è stata aggiornata nelle scorse ore con una serie di interessanti novità.

Innanzitutto è stata aggiunta la scheda Ascolta ora, che Apple ha aggiunto sulla relativa applicazione per dispositivi in sostituzione della scheda Per Te, che va in pensione a partire da questo autunno attraverso gli aggiornamenti di iOS 14 e macOS Big Sur. L’obiettivo di questa nuova scheda però è sempre quello: offrire suggerimenti su brani, album e playlist sulla base dei singoli gusti musicali dei propri abbonati al servizio, attingendo tali informazioni attraverso le canzoni aggiunte tra i preferiti e quelle ascoltate di recente. In questa scheda sono raccolti suggerimenti suddivisi per genere, artista, nuove uscite e altro ancora.

Oltre a questo, l’ultimo aggiornamento della versione beta di Apple Music per browser web presenta un design aggiornato che riflette le modifiche per l’appunto apportate alla versione mobile accessibile su iOS 14 e macOS Big Sur. Le icone sulla barra laterale ora sono tutte evidenziate in rosso e le playlist Mix sono state aggiornate con una nuova grafica animata.

Purtroppo però, Apple Music Web non dispone ancora di alcune funzionalità piuttosto importanti, come la possibilità di modificare le playlist oppure i testi delle canzoni. A parte questo rimane comunque una comoda alternativa per accedere al servizio da qualsiasi dispositivo dove non è presente l’app di Apple Music oppure iTunes.

Se non ci avete fatto ancora un salto, sappiate che potete accedere alla versione beta del sito web di Apple Music all’indirizzo beta.music.apple.com, mentre la versione normale del medesimo è accessibile all’indirizzo music.apple.com.