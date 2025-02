Aiarty Image Matting, scarica gratis l’app che rimuove gli sfondi con AI

Pubblicità

Nel mondo della fotografia e del design, uno dei compiti più delicati e spesso frustranti è la rimozione dello sfondo da un’immagine. Se avete mai cercato di isolare un soggetto da uno sfondo complesso o immagini in cui si trovano oggetti trasparenti, capelli e pellicce, sapete quanto possa essere complicato ottenere un risultato preciso e pulito.

Ecco perché Aiarty Image Matting rappresenta una svolta: questo software infatti è progettato per risolvere questi problemi e semplificare il processo di rimozione dello sfondo con una precisione mai vista prima grazie all’impiego degli algoritmi di intelligenza artificiale per rilevare e separare i soggetti con sfondi difficili.

Se vi interessa sappiate che al momento potete scaricare gratuitamente la licenza per un anno oppure acquistare in offerta speciale quella a vita.

Cosa offre

Aiarty Image Matting è infatti in grado di gestire oggetti complessi come appunto capelli e materiali semi-trasparenti (pensiamo a una medusa o una ragnatela) in quanto lavora a livello dei singoli pixel e perciò riesce a definire ottimamente i bordi, estraendo il soggetto dal suo sfondo in maniera completamente naturale. È la soluzione ideale per chi cerca un software che non solo faccia bene il suo lavoro, ma che lo faccia anche in modo rapido ed efficiente.

Altro punto di forza dell’app è la tecnologia di gradient alpha matte, che promette bordi morbidi e una transizione naturale tra il soggetto e lo sfondo evitando quell’aspetto “artificiale” che a volte si ottiene con un fotoritocco fatto rapidamente o utilizzando software specifici senza AI.

Questo software inoltre include alcuni strumenti per poter effettuare ritocchi manuali senza dover spostare i file tra un’app e l’altra, come ad esempio la spazzola per affinare i bordi e uno speciale pennello per ripristinare dettagli che potrebbero essere stati erroneamente eliminati.

Per chi elabora continuamente un grande numero di immagini (pensiamo ai fotografi o chi lavora nel mondo degli e-commerce) c’è anche la possibilità di sostituire lo sfondo in batch, elaborando fino a 3.000 foto contemporaneamente.

Compatibilità

Aiarty Image Matting è compatibile con Windows 10 (x64) e macOS Catalina 10.15 e versioni successive. Per tutte le altre specifiche minime richieste fate riferimento a questa pagina.

La promozione

Per chi desidera provarlo, c’è un’opportunità imperdibile: col giveaway attualmente in corso infatti è possibile ottenere gratuitamente una licenza annuale (del valore di 49 dollari) e testare tutte le sue funzionalità.

Per ricevere la licenza basta condividere la pagina della campagna sui social e inserire un indirizzo email valido dove verrà recapitato il codice.

Se poi vi piace sappiate che al momento è in offerta speciale anche la versione completa con licenza a vita.