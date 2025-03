Belkin, soluzioni di ricarica USB-C e wireless al MWC25

Pubblicità

La fiera di Barcellona è appena iniziata e immancabile tra gli espositori c’è Belkin, che anche quest’anno approfitta della visibilità internazionale del Mobile World Congress MWC 2025 per presentare le sue ultime novità tecnologiche.

La redazione di macityet ha appena fatto un salto allo stand per esplorare le principali novità in mostra: alcune saranno in vendita nelle prossime settimane, altre sono già dsponibili su Amazon.

USB-C 11-in-1 Pro GaN Dock 150W

Il prodotto Belkin di punta in fiera: anche se il nome non è il massimo, si tratta di un hub davvero completo e performante. Grazie alla tecnologia GaN, con componenti ed elettronica che impiegano nitruro di gallio, gli alimentatori USB-C ricaricano i dispositivi a velocità maggiori e con componenti che soffrono meno il riscaldamento, il che permette di costruire accessori molto più piccoli e tascabili.

E infatti qui, nonostante le innumerevoli porte, ci troviamo di fronte ad un parallelepipedo di circa 13 x 9 x 5 centimetri e un peso che si avvicina al chilogrammo. Non certo un accessorio da mettere nello zaino, ma comunque una soluzione definitiva per la scrivania che fa risparmiare anche parecchio spazio.

Una volta collegato al computer tramite un cavo USB-C (che al contempo lo ricarica), si ottiene l’accesso alle seguenti porte:

Sul retro

USB-C con ricarica a 96 Watt Power Delivery (quella dove appunto va collegato il computer);

Power Delivery (quella dove appunto va collegato il computer); USB-C per collegare un monitor con supporto a risoluzione fino 8K @ 30 Hz oppure 3K @ 120 Hz. Volendo si può usare anche per lo scambio dei dati a 10 Gbps o per la ricarica di un dispositivo a 15 Watt;

oppure 3K @ 120 Hz. Volendo si può usare anche per lo scambio dei dati a 10 Gbps o per la ricarica di un dispositivo a 15 Watt; due HDMI con supporto a risoluzioni fino al 4K;

con supporto a risoluzioni fino al 4K; Ethernet RJ45 per internet cablato;

RJ45 per internet cablato; la presa per alimentare l’hub (è una IEC 60320 – C7/C8 a 2 conduttori 2,5 A non polarizzata).

Le porte sono Thunderbolt 3 e 4 e permettono di collegare fino a tre monitor contemporaneamente.

Sul davanti

USB-A ;

; USB-C 3.2 per scambio dati a 10 Gbps che può eventualmente erogare fino a 7,5 Watt;

che può eventualmente erogare fino a 7,5 Watt; USB-C 3.2 per la ricarica a 20 Watt ed eventuale scambio dei dati a 5 Gbps;

ed eventuale scambio dei dati a 5 Gbps; jack audio da 3,5 mm per microfono/cuffie;

da 3,5 mm per microfono/cuffie; lettore di schede SD ;

; lettore di schede microSD.

Disponibilità e prezzo

Belkin USB-C 11-in-1 Pro GaN Dock 150W costa 199,99 € ed è già in vendita anche su Amazon.

BoostCharge

In fiera hanno fatto la loro apparizione anche le ultime powerbank per la ricarica dei dispositivi in mobilità. Sostanzialmente sono due i modelli presentati:

Con cavetto incorporato

Una delle due versioni presenta un cavetto USB-C incassato nella scocca, da estrarre all’occorrenza per ricaricare i propri dispositivi. È proposto sia in versione da 10.000 mAh, sia da 20.000 mAh, con differenze sia dal punto di vista della potenza che della dotazione di porte. Nello specifico:

Modello 10.000 mAh Ricarica fino a 20 Watt dal cavetto USB-C integrato;

dal cavetto USB-C integrato; presenta una porta USB-C in/out. Modello 20.000 mAh Ricarica fino a 30 Watt dal cavetto USB-C integrato;

dal cavetto USB-C integrato; presenta due porte in/out: una USB-A e una USB-C.

Con display e cavetto-maniglia

L’altra versione è sovrapponibile per capacità (sempre 10.000 o 20.000 mAh) ma diversa nella dotazione.

Il cavetto USB-C , sempre disponibile, non è incassato nella batteria ma è agganciato ad un anello così da sfruttarlo come maniglia quando non viene usato per ricaricare i dispositivi. È lungo 15 cm e presenta una spina USB-C su entrambe le estremità.

, sempre disponibile, non è incassato nella batteria ma è agganciato ad un anello così da sfruttarlo come maniglia quando non viene usato per ricaricare i dispositivi. È lungo e presenta una spina USB-C su entrambe le estremità. In più c’è anche uno schermo LED dove poter leggere la carica residua in punti percentuale.

I due modelli inoltre differiscono per il numero di porte. Nello specifico:

Modello 10.000 mAh: presenta due USB-C da 20 Watt; Modello 20.000 mAh: oltre alle due USB-C da 20 Watt c’è una terza USB-A da 18 Watt.

Segnaliamo infine che, se si utilizzano più prese contemporaneamente, l’uscita massima per ciascuna scende a 15 Watt.

Disponibilità e prezzi

Il lancio delle varie versioni della Belkin BoostCharge dovrebbe essere completato tra aprile e maggio a seconda del modello: su Amazon è già disponibile la versione da 10.000 mAh con cavetto incassato nella scocca a 29,99 €.

BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad 3-in-1

Questo caricatore è simile ad altri che abbiamo già avuto modo di vedere dal costruttore e anche nel catalogo di altre aziende. È un tre-in-uno per le ricariche wireless. Nello specifico presenta tre piastre di ricarica senza fili così differenziate:

Principale : è una Qi2 che eroga fino a 15 Watt, appositamente progettata per la ricarica dei telefoni e con la compatibilità MagSafe specifica per gli iPhone;

: è una Qi2 che eroga fino a 15 Watt, appositamente progettata per la ricarica dei telefoni e con la compatibilità MagSafe specifica per gli iPhone; Secondaria : è una Qi non magnetica che eroga fino a 5 Watt, buona quindi per ricaricare un paio di auricolari;

: è una Qi non magnetica che eroga fino a 5 Watt, buona quindi per ricaricare un paio di auricolari; Apple Watch: la terza è specifica per la ricarica degli smartwatch Apple.

Disponibilità e prezzo

Belkin BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad 3-in-1 non è ancora arrivato sul mercato italiano: costerà intorno ai 130 €.

SoundForm Surround

L’azienda ha mostrato anche le SoundForm Surround, un paio di cuffie over-ear con tecnologia ENC (Environmental Noise Cancellation) che promettono audio bilanciato e ad alta fedeltà. Integrano un microfono per gestire le telefonate e c’è la tecnologia Bluetooth 5.4 Multipoint per collegare fino a due dispositivi contemporaneamente.

Funzionano anche con collegamento via cavo sia tramite presa jack da 3.5 mm sia sfruttando la presa USB-C che funge anche da porta per la ricarica della batteria. A tal proposito, con una sola carica promette fino a 60 ore di autonomia.

Si comprano anche su Amazon per 39,99 €.

Travel Bag

Per finire è stato presentato un comodissimo borsello per tenere in ordine i vari caricatori e cavetti in proprio possesso. Misura circa 18 x 12,5 x 8 centimetri ed è realizzato in nylon impermeabile per proteggere il contenuto nel caso in cui doveste rovesciarvi sopra il caffè.

Usa robuste cerniere e mette a disposizione diversi scompartimenti con apertura a fisarmonica che dovrebbero mantenere il contenuto bello ordinato evitando che le le varie cose disseminate all’interno si mischino tra loro.

In tal senso l’utente può sfruttare il taschino in rete di nylon con zip e i vari elastici per tenere ben arrotolati i vari cavetti.

Arriva entro Giugno al prezzo di 24,99 €.

Medaglia EcoVadis

Segnaliamo inoltre che Belkin a dicembre ha ottenuto la medaglia Silver Miglior 15% nel punteggio EcoVadis, che riflette la qualità del sistema di gestione della sostenibilità di un’azienda al momento della valutazione.

Le medaglie sono assegnate in base alla classifica “percentile” della società ed è calcolata al momento della pubblicazione della scorecard confrontando le prestazioni con quelle di tutte le aziende valutate nei 12 mesi precedenti.

Per ottenere una medaglia bisogna raggiungere un punteggio minimo di 30 su Ambiente, Acquisti Sostenibili, Etica, Pratiche lavorative e Diritti umani.

