AirDrop può rallentare la rete Wi-FI con i dispositivi Apple che lo utilizzano

Il ricercatore Christoff Visser ha scoperto che alcuni dispositivi Apple possono causare una connessione Internet meno stabile del normale. In particolare, i dati trasmessi da iPhone, iPad o Mac arriverebbero in modo irregolare, creando quello che gli esperti chiamano “jitter”. In pratica, questo può tradursi in piccoli ritardi o scatti durante le videochiamate, i giochi online o lo streaming.

Il jitter è un valore che misura la variazione statistica del ping in un certo lasso di tempo; semplificando, indica il ritardo medio nella trasmissione dei pacchetti di dati tra il dispositivo e la rete, quello che in genere non è un problema (si tratta di ritardi pressoché impercettibili) a patto che questo non superi valori i 90/100 millisecondi, soglia che potrebbe in alcuni casi rappresentare un problema, compromettendo la qualità delle connessioni.

Il problema è legato alla tecnologia Apple Wireless Direct Link (AWDL), quella che fa funzionare AirDrop, funzione proprietaria che la Mela ha implementato su Mac, iPad e iPhone, comodissima per trasferire uno o più file con un modello peer-to-peer.

Visser ha presentato i risultati di sue ricerche nell’ambito della conferenza RIPE 91, evento semestrale dedicato all’internetworking organizzato dal RIPE NCC (Regional Internet Registry per l’Europa, Medio Oriente e parti dell’Asia Centrale).

Il sito The Register spiega che il ricercatore ha usato Moonlight, un tool per testare lo streaming individuando una latenza di 20 millisecondi e in alcuni casi di 25 millisecondi, valori che sono apparsi strani in un ambiente che dovrebbe essere incontestabile come una rete locale. È passato poi allo strumento di testing di Steam, individuando una latenza che regolarmente sfiorava i 90 millisecondi. Anche l’utility Ping dal Terminale indicava gli stessi millisecondi per raggiungere differenti dispositivi di rete.

Il ricercatore (che lavora al giapponese IIJ Research Lab), a questo punto ha compreso che il problema non era di natura hardware, si è messo a indagare scoprendo che AWDL rimane costantemente in ascolto di richieste da parte di AirDrop, preferendo canali “standard“ quali il canale 6 con i 2.4 GHz, e i canali 44 e 149 per le connessioni Wi-Fi 5 GHz.

Visser, per motivi legati al suo lavoro, preferisce sfruttare canali utilizzati dagli utenti comuni e ha scoperto che così facendo si attiva uno swapping (scambio) periodico dei canali Wi-Fi, per consentire ad AirDrop di mettersi “in ascolto”, creando un ritmico problema di “stuttering” (letteralmente balbuzie, in altre parole una continua variazione nelle tempistiche di gestione delle sequenze di dati).

Visser suggerisce dunque di non modificare le configurazioni tipiche delle connessioni WiFI perché altrimenti si potrebbero creare problemi con AirDrop ma anche altre funzioni “magiche” di Apple come la possibilità di usare l’iPad come monitor esterno del Mac o con il mirroring dell’iPhone su Mac.

Se tutto funziona, non cambiate nulla

I router domestici sono preconfigurati per utilizzare i canali wireless che funzionano bene per la maggior parte delle persone, e quelli moderni seleziona automaticamente un canale da 2,4 GHz in base all’ambiente di rete e utilizzano i canali predefiniti da 5 GHz (e 6 GHz, se dotato di WiFi 6E o versioni successive) in base alla propria area geografica.

Se si verificano frequenti perdite di connessione, trasferimenti di dati lenti o altri problemi WiFi che possono essere causati da interferenze, è possibile modificare manualmente i canali wireless sul router ma è bene farlo solo in caso che i canali standard siano troppo affollati (potrebbe essere così se vivete in edificio dove il vostro Wi-Fi deve convivere con decine di altre reti nelle vicinanze. I moderni router sono normalmente in grado di risolvere da soli problemi; gli utenti più esperti possono usare strumenti di analisi di WiFi per determinare quali canali hanno meno interferenze.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo che spiega come ottimizzare le connessioni WI-Fi con macOS.