Il MacBook Pro M5 scalda di più rispetto all’M4

Il MacBook Pro con chip M5 vanta varie migliorie rispetto al modello con chip M4 che sostituisce, con incrementi di prestazioni che riguardano unità SSD, grafica, elaborazioni AI e altro ancora, ma tutto questo comporta anche un aumento della temperatura operativa.

Lo fa notare lo Youtuber Vadim Yuryev di Max Tech che ha eseguito numerosi benchmark mettendo fianco a fianco MacBook Pro M4 e MacBook Pro M5 evidenziando le tante migliorie in termini di velocità che è possiible ottenere e mostrando anche che con task intensivi quali ad esempio i test di rendering 3D con Cinebench, l’M5 è costretto ad attivare il “throttling”, in altre parole strozzare le prestazioni per mantenere il sistema operativo in condizioni di temperatura ottimali.

Che cos’è il throttling?

Il throttling, lo ricordiamo, è un meccanismo di protezione implementato nei processori per impedire danni permanenti causati dal surriscaldamento; superando i limiti di temperatura stabiliti, il sistema riduce automaticamente la velocità del clock della CPU, diminuendo le prestazioni del processore per abbassare la temperatura, un processo è essenziale per la stabilità del sistema e per evitare danni causati da temperature elevate.

Secondo Yuryev si sarebbe potuto fare di meglio usando un differente sistema di raffreddamento. La ventola del sistema di raffreddamento può anche aumentare la sua velocità per migliorare la dissipazione del calore e mantenere la temperatura della CPU sotto controllo ma Apple avrebbe potuto sfruttare una seconda ventola o altro sistema per ottenere un sistema reattivo per più tempo in situazioni di carico di lavoro intensive.

Le temperature elevate non sono per forza di cose un problema. Il MacBook Pro nel suo complesso è in grado di gestirle, assicurando che il sistema di raffreddamento funzioni correttamente e prevenire per quanto possibile l’attivazione di questo meccanismo di protezione. Una seconda ventola o un diverso sistema di raffreddamento avrebbe permesso di fare ancora meglio. Sarà interessante notare cosa farà Apple da questo punto di vista con gli attesi MacBook Pro da 14″ e 16″ con chip M5 Pro e M5 Max che dovrebbero arrivare insieme a un MacBook Air M5 all’inizio del prossimo anno.

