Airpods Pro 3 in sconto: 231,99 euro su Amazon

Su Amazon per la prima volta trovate in offerta AirPods Pro 3. Il nuovo modello degli iconici auricolari Apple migliorati e integrati da un sensore per il battito cardiaco costano solo 231 euro invece di 249€ su Amazon, uno sconto non importantissimo ma interessante perchè parliamo del più recente prodotto della Mela nel campo dell’ascolto della musica.

Design più stabile, comfort migliorato e resistenza IP57

Gli AirPods Pro 3, che abbiamo recensito qui, sono migliori, appunto, proprio dal punto di vista musicale. Presentano una nuova struttura acustica con architettura multi-porta, progettata per offrire bassi più profondi e una migliore definizione delle voci. Apple ha sviluppato il nuovo design partendo da oltre 10.000 scansioni auricolari per ottenere una vestibilità più precisa, con cinque taglie di gommini, inclusa una XXS inedita.

L’equalizzazione adattiva e i microfoni a rumore ultra-ridotto assicurano una cancellazione del rumore attivo fino a 2× più efficace rispetto alla generazione precedente. In alcuni mercati (in Italia è in arrivo), sono già disponibili funzioni di traduzione in tempo reale, con sottotitoli su iPhone e supporto a più lingue, tra cui inglese, spagnolo e tedesco. In Italia non è ancora attiva, ma si prevede un rilascio futuro con i prossimi aggiornamenti di iOS 26.

Monitoraggio cardiaco e supporto all’allenamento

Con un sensore fotopletismografico integrato, AirPods Pro 3 sono i primi auricolari Apple capaci di rilevare la frequenza cardiaca direttamente dall’orecchio, sfruttando anche accelerometro, giroscopio e GPS per una stima completa di allenamenti e calorie bruciate.

Compatibili con l’app Fitness di Apple, consentono di monitorare in tempo reale anelli, prestazioni e progressi, anche tramite Fitness+. La funzione Workout Buddy offre suggerimenti personalizzati basati sui dati raccolti, tutto direttamente dall’iPhone collegato.

La certificazione IP57 garantisce protezione da sudore e acqua, rendendoli adatti anche a sessioni di allenamento intense o all’aperto in condizioni meteo variabili.

Il prezzo di listino di AirPods Pro 3 è di 249€, ma oggi sono disponibili a 231€ su Amazon

