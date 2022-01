Al CES 2022 JBL mostra microfono e auricolari TWS serie Quantum per videogiocatori

Alla fiera di Las Vegas è presente JBL con due nuovi prodotti incentrati al settore videoludico: il primo è JBL Quantum Stream, il primo microfono dell’azienda a doppio condensatore progettato per permettere ai compagni di squadra di coordinarsi perfettamente, assicurando una comunicazione cristallina durante il gioco.

Nello specifico promette ai giocatori di essere sentiti in modo chiaro e accurato grazie al condensatore Electret a doppia capsula 2 x 14 mm con frequenza di campionamento a 24bit e 96kHz. Due pattern polari selezionabili consentono agli utenti di orientare la ricezione del microfono solo sulla voce di chi sta parlando oppure sulla voce di tutti, nel caso in cui venga registrato un podcast con più soggetti o effettuata una chiamata di gruppo.

E in caso di una missione segreta è sufficiente toccare il pulsante superiore per silenziare il microfono. E’ dotato di un supporto reversibile che offre un movimento a trecentosessanta gradi, con opzioni aggiuntive incluse per offrire diverse soluzioni di montaggio, ed è compatibile con i primi auricolari True Wireless Gaming, i JBL Quantum TWS, il secondo prodotto presentato al Consumer Electronics Show.

Questi auricolari combinando il suono JBL QuantumSURROUND alle funzionalità True Adaptive Noise Cancelling e Ambient Aware per controllare i rumori esterni e ridurre al minimo le distrazioni, in modo da permettere agli utenti di vivere un’esperienza di gioco in un ambiente sonoro avvolgente, realistico e immersivo. Inoltre, il dongle USB-C incluso abilita una connessione a bassa latenza per giocatori da PC, Mac, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobili supportati.

Soprattutto, supporta due connessioni contemporaneamente, così i giocatori possono connettersi al loro dispositivo preferito tramite dongle USB-C e tramite una connessione Bluetooth su un dispositivo mobile per non perdere nessuna chiamata. Sono leggeri e costruiti per essere indossati per ore senza stancare e sono certificati IPX5 quindi resistono anche al sudore.

Entrambi i prodotti saranno disponibili a partire dalla primavera 2022 su JBLStore.it e presso alcuni rivenditori selezionati: il prezzo è di 99,99 euro per il microfono e 149 euro per gli auricolari.

Tutte le notizie e novità dal CES 2022 le trovate a partire da questa pagina di macitynet.it.