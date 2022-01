Wi-Fi 6 Release 2, migliora l’upload ma le specifiche diventano confusionarie

In occasione del Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, la Wi-Fi Alliance ha annunciato una ulteriore iterazione per il WiFi, lo standard 802.11ax, ovvero Wi-Fi 6 Release 2, ancora una numerazione confusionaria dopo HDMI 2.1a e USB 3.2.

Dal punto di vista pratica, i dispositivi che sfruttano il WiFi 6 release 2 potranno vantare una migliore gestione energetica e prestazioni migliori in particolare quando alla rete Wi-Fi sono connessi molti dispositivi che producono un traffico dati elevato.

La Wi-Fi Alliance spiega che tra i punti di forza del l Wi-Fi 6 Release 2 c’è il supporto per l’uplink multi-user MIMO permettendo a più dispositivi connessi di inviare contemporaneamente dati ad un punto di accesso Wi-Fi. I benefici saranno evidenti per gli utenti che dispongono di molti dispositivi collegati alla rete (domestica o aziendale). Anche la latenza è migliore e secondo la WiFi Alliance è un modo per prepararsi a futuro, quando il numero di oggetti connessi all’IoT si moltiplicheranno e sarà sempre più importante poter inviare dati al cloud. A proposito di dispositivi IoT, Wi-Fi 6 Release 2 include nuove funzionalità per la gestione dei consumi dedicate, con miglioramenti relativi alla modalità standby e funzionalità di risparmio energetico di particolare interesse per chi sfrutta dispositivi connessi alla rete che funzionano a batteria.

Le funzionalità dello standard Wi-Fi 6 Release 2 si possono sfruttare con le bande supportate dalle reti Wi-Fi 6, quindi 2,4GHz, 5GHz e 6GHz (quest’ultima è supportata solo dal Wi-Fi 6E). La certificazione Wi-Fi 6 Release 2 è disponibile ma ci vorrà ovviamente un po’ di tempo prima che i produttori di router l’adottino e sfruttino nei loro prodotti.

