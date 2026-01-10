Allarme Gmail, rischi di perdere tutte le email se non cambi questo sistema: la rivoluzione di Google

Va effettuata subito una modifica se non si vogliono perdere tutte le comunicazioni ricevute, cosa sapere e cosa si deve fare

Google ha disposto una serie di cambiamenti con il quale ha deciso di disattivare importanti funzioni di Gmail, una novità che potrebbe comportare la perdita di mail per molti utenti.

La comunicazione è comparsa sulle pagine di supporto di Google, in cui si spiega che saranno eliminate due funzioni, che sono state fondamentali per molti utenti. Per questo è importante sapere cosa fare per evitare di perdere mail importanti dal proprio account.

Gmail, cosa sta succedendo e quali funzioni saranno cancellate

Google ha comunicato che provvederà a eliminare due funzioni molto importanti “Gmailify” e “Controlla la posta da altri account”, entrambe importanti per collegare anche altri account non Gmail. È importante essere a conoscenza di questa novità per evitare di perdere mai, che sarebbero arrivate sul account Gmail.

Ad esempio, se Gmail usava POP, ovvero Post Office Protocol per riuscire a recuperare le mail, con questa novità non sarà più possibile. Per fortuna si potrà continuare a leggere e inviare mail da più account Gmail attraverso le app per Android, iPhone e iPad, attraverso una connessione che si chiama IMAP.

Google ha rassicurato gli utenti spiegando: “Per gli account di terze parti come Yahoo! e Outlook, puoi aggiungerli all’app mobile Gmail su Android, iPhone e iPad“. Se invece le mail sono già state importate su Gmail, saranno automaticamente salvate.

Come la stessa azienda ha specificato: “Tutti i messaggi sincronizzati prima della disattivazione rimarranno in Gmail“. Sarà tuttavia possibile riuscire ad accedere al proprio account Gmail da altre app come POP o IMAP, così come si potranno continuare a importante le mail e i contatti da account differenti. Ma non sarà più una sincronizzazione che avveniva in modo istantaneo come prima, bisognerà eseguire di tanto in tanto un’operazione per procedere a importare le informazioni.

Nonostante Google abbia già provveduto a informare gli utenti riguardo a questa novità, non ha ufficializzato la data in cui queste funzionalità saranno a tutti gli effetti operativi, con tutto ciò che questo comporta. Gli utenti, a questo punto, hanno tutto il tempo di procedere ad eventuali modifiche per ovviare a questa novità ed evitare problemi al proprio account, sebbene – come stesso Google ha rassicurato – non dovrebbero esserci pericoli di perdite di comunicazioni, basterà solo abituarsi al cambiamento.