Allarme SMS truffa, non rispondere a questi numeri: rischi di perdere tutti i soldi dal conto

Una nuova comunicazione arriva sui cellulari per truffare le persone, cosa c’è scritto e a cosa bisogna prestare attenzione

Le truffe attraverso chat di messagistica istantanea ed SMS non sembrano arrestarsi, l’ultima si attiva con un preciso messaggio che arriva sul cellulare, in cui c’è una richiesta che non va assolutamente assecondata.

A quanto pare questo nuovo SMS truffaldino ha lo scopo di portar via alla vittima quanto più denaro possibile, un furto che avverrebbe attraverso un semplice messaggio in cui, però, viene fatta una precisa richiesta.

SMS pericoloso, se ti scrivono questa cosa: non rispondere

Secondo le ultime segnalazioni della Polizia Postale pare che una nuova truffa si stia attivando attraverso un SMS, un messaggio in cui si invita il destinatario a telefonare numeri con prefissi che iniziano per 892 e 893.

Le forze dell’ordine, che negli ultimi tempi hanno intensificato i controlli per tutelare gli utenti dai numerosi tentativi di truffa, hanno diramato un comunicato in cui si invita a prestare la massima attenzione a questo determinato tipo di messaggio. Secondo quanto spiegano, la richiesta è telefonare a un numero che inizia con 892 o 893 perché si deve dare un’informazione importante: “(…) Non bisogna cedere alla curiosità di chiamare“, questo l’invito della Polizia Postale.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come queste numerazioni vengono usate da cybercriminali per attivare servizi a pagamento di carattere sociale e informativo. La telefonata, infatti, può avere un costo al minuto, oltre che alla risposta, molto esoso indipendentemente dal paese da cui si sta telefonato. Al termine della chiamata verrà addebitato il costo del servizio, la brutta sorpresa che dimostra la truffa avvenuta.

La Polizia Postale, come ormai fa tempo, ha allertato i cittadini, spiegando quali sono le modalità con cui si attiva questa nuova truffa dell’SMS, poiché la migliore arma è saper riconoscere di trovarsi di fronte a richieste truffaldine. Le forze dell’ordine, ancora una volta, hanno sottolineato come i canali istituzionali non usano mai queste numerazioni a pagamento per fornire informazioni.

Dunque, quando si riceve una comunicazione da un numero sconosciuto, soprattutto se si fa richiesta di procedere celermente, parlando di comunicazioni importanti, bisogna prestare la massima attenzione ed evitare assolutamente di rispondere alla richiesta. La cosa migliore da fare, come le forze dell’ordine spiegano, è controllare in rete se c’è qualche informazione riguardo a questa comunicazione, così da capire se è qualcosa di reale o se si tratta di un tentativo di truffa. Assodato che sia una frode, bisogna procedere a bloccare il numero e a denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.