App Store nel mirino, scoperte decine di app legate a società sanzionate dagli USA

Secondo un nuovo rapporto di vigilanza citato dal Washington Post, l’App Store di Apple avrebbe ospitato illegalmente decine di applicazioni collegate a società soggette a sanzioni da parte degli Stati Uniti.

Il Tech Transparency Project, un gruppo di advocacy senza scopo di lucro, ha segnalato la presenza di 52 app sullo store con legami diretti a entità presenti nella lista “Specially Designated Nationals” (SDN) del Dipartimento del Tesoro americano. Ricordiamo che l’inclusione in questa lista comporta il divieto assoluto per le aziende statunitensi di intrattenere rapporti commerciali con tali soggetti.

Tra le organizzazioni collegate figurano istituti finanziari russi come Gazprombank e National Standard Bank, accusati di sostenere l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca, e la Xinjiang Production and Construction Corps cinese, sanzionata per il suo coinvolgimento nella repressione della minoranza uigura.

È emersa inoltre un’applicazione gestita da una società di proprietà di un presunto narcotrafficante lituano. Per nascondere il proprio status e aggirare i controlli, queste entità avrebbero utilizzato varianti dei nomi, sviluppatori di facciata o riferimenti parziali.

Neppure il Play Store è immune

Anche nel Play Store di Google sono state ritrovare 18 app legate a organizzazioni sanzionate in modo simile. Tuttavia, dopo essere stata contattata dal Post, Google ha rimosso tutte le applicazioni tranne una.

Apple, invece, ne ha eliminate 35 su 52 durante o dopo l’indagine, contestando che tutte le app segnalate violassero effettivamente le sanzioni, pur dichiarando di essere al lavoro per potenziare il processo di revisione.

La questione è delicata perché Apple si era già impegnata a migliorare i sistemi di rilevamento delle sanzioni in seguito a un accordo del 2019 con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, scaturito proprio da un fallimento nel riconoscere variazioni nei nomi delle entità vietate. Secondo il Post, all’epoca il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti avrebbe potuto infliggere ad Apple una multa superiore ai 70 milioni di dollari, ma accettò un patteggiamento inferiore al milione di dollari.

Tutti gli articoli dedicati al mondo economico – finanziario sono disponibili nella sezione Finanza e Mercato di macitynet-