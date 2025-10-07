Allarme WhatsApp, la nuova truffa arriva in chat: questo è il messaggio a cui non rispondere mai

E’ importantissimo conoscere il contenuto del testo per evitare di cadere “nella trappola” e farsi truffare: tutto quello che si deve sapere

Le truffe online sono sempre più in crescita, i dati sono davvero allarmanti e negli ultimi tempi i metodi utilizzati dai malviventi si sono perfezionati a tal punto, che è praticamente impossibile riconoscere che si è dinanzi a un tentativo di frode. Così come sono sempre di più le truffe che si diffondono via WhatsApp.

Questo perché il servizio di messaggistica istantanea conta 2,78 miliardi di utenti nel mondo, motivo per cui è un “terreno più che fertile” per chi ha male intenzioni e vuole cercare di raggiungere grandi quantità di persone con il minimo sforzo. L’ultimo sistema truffaldino si attiva proprio con un messaggio via WhatsApp, cui è importantissimo non rispondere mai.

Qual è il messaggio della truffa su WhatApp cui non si deve rispondere

La nuova truffa che sta registrando numeri allarmanti sfrutta proprio WhatsApp, servizio di messagistica istantanea, attraverso cui invia messaggi per invitare a partecipare a concorsi online, riuscendo così a ottenere dati fondamentali per riuscire a truffare i malcapitati.

A spiegare nel dettaglio come funziona questa nuova frode online sono stati gli esperti informatici di Kaserpesky, che hanno evidenziato numerosi tentativi che utilizzano questo sistema. Pare che siamo dinanzi a un nuovo tipo di inganno, se prima chiedevano agli utenti un codice, adesso sono i malviventi a fornirlo.

La truffa si attiva con la richiesta di partecipare a un sondaggio, un concorso o una votazione online, cui ci si può iscrivere con il proprio numero di telefono, che normalmente è collegato a WhatsApp. Dopo che si è stati “agganciati”, viene richiesta la verifica del numero – cosa che conferisce una maggiore autenticità al messaggio – e per farlo prima si deve inviare il numero del telefono al sito e poi inserendo un codice a 8 cifre.

Con questi inserimenti i malviventi riescono a rubare una serie di dati personali importanti da utilizzare per altre truffe o per portare via del denaro alla vittima. E’ importantissimo evitare di fornire il numero telefonico a mittenti sospetti, ricordandosi di non rispondere mai a richieste che non sembrano essere tanto sicure, ancor meno dando dati personali.

I truffatori sfruttano proprio il fatto che in tanti ignorano quali siano i pericoli del cyberspazio e, così, negli anni sono aumentate le frodi che utilizzano i nuovi sistemi di comunicazione.