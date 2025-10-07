Facebook Twitter Youtube

Con il 20 per cento di Nikon, EssilorLuxottica espande la sua presenza in Giappone

Di Emiliano Contarino
Il gruppo franco-italiano EssilorLuxottica ha ottenuto l’autorizzazione dalle autorità giapponesi a incrementare la propria partecipazione in Nikon fino al 20%, secondo quanto annunciato dalla casa produttrice di macchine fotografiche. Attualmente, EssilorLuxottica detiene già il 10,75% delle azioni di Nikon, risultando il maggiore azionista con un aumento dalla precedente quota del 9,62% registrata a metà settembre 2025.

Un po’ di storia

La collaborazione tra le due aziende risale al 2000, anno in cui fu costituita la joint venture Nikon-Essilor, una società partecipata al 50% da ciascuna, che ha consolidato un rapporto di collaborazione duraturo nel settore delle lenti per occhiali con il marchio Nikon.

EssilorLuxottica, già presente in Giappone dagli anni ottanta, ha rafforzato la propria presenza nel mercato locale con iniziative come l’acquisizione recente, datata aprile 2024, di Washin Optical, un rivenditore ottico con circa 70 punti vendita diretti nel paese.

Luxottica a IFA 2024 – Photo Settimio Perlini

Il presente

L’acquisizione di una quota più ampia in Nikon rappresenta una mossa strategica per EssilorLuxottica, la cui crescita è anche indirizzata verso lo sviluppo di prodotti innovativi come gli occhiali smart, in collaborazione con Meta.

Nikon, che si definisce un’azienda “core” per la sicurezza nazionale giapponese, si impegna a continuare a migliorare il proprio valore per soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholder, inclusi gli azionisti, mentre il mercato ha accolto positivamente le recenti mosse con un incremento del titolo in borsa del 5% registrato poco dopo l’annuncio.

Al momento EssilorLuxottica non ha ancora commentato le proprie future strategie di acquisizione, ma l’aumento della partecipazione in Nikon evidenzia la volontà di rafforzare ulteriormente la cooperazione e la presenza in settori tecnologici chiave.

