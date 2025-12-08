Altro che Amazon e Shein, questo social sta rivoluzionando l’e-commerce: il web sta impazzendo

Questo social sta rivoluzionando il modo di fare acquisti online: altro che Amazon e Shein, oggi l’e-commerce ha un volto nuovo.

In rete è tutto più rapido e veloce: dalle comunicazioni alle notizie ogni cosa arriva in tempo reale e questo rivela l’esigenza di approcciarsi ai cambiamenti in modo diverso. In particolare negli ultimi mesi il modo di fare acquisti online ha subito alcuni cambiamenti dovuti soprattutto all’avvento nel web di una nuova piattaforma che ha messo in ombra colossi come Shein e Amazon e che durante la settimana del Black Friday ha sbancato nelle contrattazioni.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nell’e-commerce che sta facendo impazzire il web. Il portale di vendita infatti è legato niente meno ad un social, e questa è la novità rilevante, ma soprattutto vantaggiosa rispetto agli altri siti di e-commerce. Nato lo scorso Marzo TikTok Shop, permette di fare acquisti semplicemente accedendo al social. E’ una novità che non indifferente, visto che permette a creator, brand e piccole imprese di creare il proprio business senza sostenere costi elevati, visto che l’accesso alla piattaforma è gratuito.

L’unica commissione prevista è quella applicata alle vendite. Le categorie presenti sono diverse: dal beauty all’elettronica, ma anche l’abbigliamento sono tanti gli articoli che possono essere comprati e che permettono un’esperienza di acquisto facile e veloce. Alcuni creator sono già diventate dei venditori affermati: New Martina, Nonna Silvi e Moero, sono solo alcuni dei nomi più popolari.

Tik Tok Shop, il nuovo modo di fare acquisti online

Tik Tok Shop ha sicuramente infastidito brand rinomati come Shein, Temu, e Amazon e nell’ultime settimane ha ottenuto un’attenzione particolare che ha fatto accendere i riflettori su di se. Massimo Rocchelli, Operations Lead di TikTok Shop Italia ha spiegato come funziona il portale: “La piattaforma è pensata per personalizzare l’approccio di ciascun venditore: un grande brand ha sfide molto diverse rispetto a un piccolo artigiano.”.

Attualmente sono iscritti 15 milioni di venditori nel mondo, solo 200 mila in Inghilterra che offrono prodotti diversi. Sono presenti i grandi marchi e anche dei piccoli imprenditori che grazie alla popolarità del social sono riusciti a trovare il loro spazio. Per accedere a Tik Tok shop basta avere una partita iva registrata e tutti i documenti regolari. Una volta superata la procedura si potrà gestire il proprio account.

La commissione sul venduto è del 5%. Il portale dispone anche di mezzi per pubblicizzarsi e affiliazioni e inoltre, grazie alla partnership con Talent Garden mira a formare nuovi venditori e creator dotati di competenze digitali.