Amazfit Stratos 3, il più versatili degli smartwatch in offerta a 130 euro

Quando si parla di smartwatch e sport Watch, Amazfit è uno dei brand che nel corso degli ultimi anni ha saputo imporsi più di molti altri. Oggi vi presentiamo in offerta Stratos 3, uno dei più completi e versatili, in sconto a 130 euro. Clicca qui per acquistare.

Propone un display MIP circolare transflettivo da 1,34 pollici, uno dei migliori quando si tratta di leggibilità alla luce del sole, con un ottimo campo visivo, più ampio e ottima leggibilità anche alla luce diretta.

Tra le sue caratteristiche più importanti è la possibilità di passare in qualsiasi momento alla modalità Ultra endurance per incrementare a dismisura la durata della batteria, pur mantenendo varie funzioni smart, come il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, le notifiche e la possibilità di tracciare ben 19 modalità sportive.

Si tratta di un orologio che permette di lasciare lo smartphone a casa quando si va a fare allenamento. Questo grazie alla presenza di GPS integrato, oltre al posizionamento globale Beidou + GLONASS + Galileo, che assicurano una velocità nella ricezione del segnale immediata, oltre che un livello molto alto di precisione nel tracciamento.

Tra le altre funzioni smart, Stratos 3 permette di memorizzare e riprodurre la musica direttamente dal polso, collegandolo agli auricolari Bluetooth. In questo modo ci si potrà liberare completamente dello smartphone durante una sessione di jogging, senza dover rinunciare ad un allenamento geolocalizzato e alla compagnia di buona musica.

L’orologio è dotato inoltre degli algoritmi ufficiali Firstbeat, utilizzati dalle squadre sportive professionistiche che forniscono dati professionali, e consentono di migliorare notevolmente la propria capacità di esercizio evitando il rischio di lesioni causate da allenamenti eccessivi.

Solitamente Stratos 3 ha un costo che sfiora i 200 euro, ma al momento lo si acquista a circa 130 euro direttamente a questo indirizzo.

Le spese di spedizioni sono gratuite e tra i metodi di pagamento, ricordiamo, c’è anche PayPal, sinonimo di garanzie e sicurezza per chi acquista.