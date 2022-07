Tutte le novità in arrivo su Netflix a fine luglio

Saranno i volti di Ryan Gosling, Chris Evans e Neil Patrick Harris a colorare l’estate 2022 su Netflix. Saranno loro i protagonisti di alcune delle novità in arrivo su Netflix a fine luglio, le uscite più attese delle prossime settimane. I primi due, Gosling ed Evans, sono nel cast del film “The Gray Man”, mentre Harris, invece, interpreterà il personaggio al centro della commedia romantica e irriverente più attesa dell’anno. Forse proprio anche per la sua presenza. Sono solo due titoli tra quelli che Netflix presenterà nelle prossime settimane ai propri abbonati: serie e film, docuserie e classici più amati avranno la loro prima volta su Netflix tra il 21 luglio e il 4 agosto. Eccone, di seguito, alcuni da non perdere.

The Gray Man

Dopo il debutto nelle sale cinematografiche lo scorso 13 luglio, The Gray Man arriverà sulla piattaforma in streaming di Netflix venerdì 22 luglio. Ryan Gosling è il misterioso agente che scopre segreti incriminanti per la CIA ed è braccato da un ex collega psicopatico che ha messo una taglia sulla sua testa. Diretto da Anthony e Joe Russo, il film d’azione vede nel cast anche Chris Evans.

Uncoupled

Una storia d’amore finita male, la prospettiva di ricominciare da capo e nuovi appuntamenti a quarant’anni. E’ la storia di un agente immobiliare di New York, scioccato quando il fidanzato storico lo lascia. A dargli il volto, in questa serie tv romantica americana creata da Darren Star e Jeffrey Richman, è Neil Patrick Harris. Su Netflix il 29 luglio.

Keep Breathing

Una miniserie emozionante è in arrivo il 28 luglio. Si tratta di Keep Breathing. E’ il racconto della vita in una regione selvaggia del Canada dell’unica superstite di un disastro aereo contro le avversità della natura e i demoni personali. Autori del programma Martin Gero e Brendan Gall.

Marta – Il delitto della Sapienza

Arriverà il 1° agosto il racconto dell’omicidio di una studentessa all’Università La Sapienza, che ha dato inizio a indagini e a un processo che hanno sconvolto l’Italia degli anni Novanta. Un true crime diretto da Simone Manetti.

L’uomo più odiato di Internet

Dai produttori di “Il truffatore di Tinder” e “Giù le mani dai gatti: caccia a un killer online” arriva una docuserie in tre parti su Hunter Moore e il suo sito IsAnyoneUp.com, tra i primi e più famosi portali di revenge porn. Al centro della serie la vicenda di una madre caparbia e determinata a far rimuovere le foto della figlia da un sito web di revenge porn, che lancia una crociata online contro il crudele fondatore dell’attività.

Oggy e i maledetti scarafaggi – Next generation

In arrivo prima della fine di luglio anche le nuove avventure del gatto Oggy: il racconto, in una serie tv targata Netflix, di come è cambiato e si è evoluto lo scontro eterno tra gli antenati e i discendenti del gatto contro quelli dei terribili e temibili scarafaggi.

