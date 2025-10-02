Amazon Music, fino a 4 mesi gratis per ascoltare milioni di podcast senza pubblicità

Amazon rilancia con una promozione pensata per tutti gli appassionati di musica e podcast. Fino al 9 ottobre, gli utenti possono approfittare di un’offerta che regala fino a 4 mesi di abbonamento gratuito ad Amazon Music Unlimited se siete iscritti a Prime, oppure 3 mesi gratis se non lo siete.

Al termine della prova, il servizio si rinnova al costo standard di 10,99 € al mese (11,99 € per i non Prime), ma non ci sono vincoli: potete disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento.

La vera novità che rende questa promozione particolarmente interessante è la possibilità di accedere a milioni di podcast senza alcuna interruzione pubblicitaria. Un dettaglio che cambia radicalmente l’esperienza di ascolto, trasformando i vostri momenti dedicati a un podcast in un flusso continuo, senza interruzioni indesiderate.

Screenshot

Un mondo di podcast sempre a portata di mano

Quando aprite Amazon Music vi trovate davanti a un catalogo che non riguarda soltanto la musica, ma anche un universo di podcast vastissimo. Parliamo di milioni di episodi, disponibili in tutte le categorie che potete immaginare.

Ci sono i grandi classici del true crime, quelli che tengono incollati con il fiato sospeso fino all’ultima parola. Ci sono i programmi di tecnologia, dove potete restare aggiornati sulle ultime novità del settore, oppure quelli di attualità, che vi accompagnano con notizie e approfondimenti su ciò che succede nel mondo. Non mancano le produzioni di intrattenimento, leggere e perfette per un ascolto spensierato, e le serie culturali che invitano a riflettere e scoprire nuove prospettive.

La differenza rispetto ad altre piattaforme sta proprio nell’assenza di pubblicità: non verrete interrotti da spot che spezzano la narrazione o rovinano l’atmosfera. Se seguite un podcast narrativo, questa caratteristica fa davvero la differenza, perché vi permette di immergervi completamente nel racconto. Inoltre, la piattaforma vi consente di seguire i vostri programmi preferiti per ricevere notifiche ogni volta che esce un nuovo episodio. Così non rischiate di perdere l’ultima puntata di una serie che amate.

Un altro aspetto che vi piacerà è la gestione degli episodi offline. Basta scaricare quello che vi interessa quando siete connessi al Wi-Fi e poi lo potrete ascoltare in aereo, in treno o in qualsiasi situazione in cui la connessione non è disponibile. È una funzione semplice ma fondamentale per chi viaggia spesso.

Ascoltare dove volete, come volete

Uno dei punti forti di Amazon Music è la sua capacità di adattarsi ai vostri dispositivi. Potete ascoltare un podcast dallo smartphone mentre siete in palestra e, appena rientrati a casa, riprendere dallo stesso punto sul vostro Echo con Alexa. La sincronizzazione funziona bene e vi fa sentire liberi di spostarvi da un dispositivo all’altro senza complicazioni.

L’app per iOS e Android offre un’interfaccia intuitiva, che vi permette di navigare tra le varie categorie, riprodurre un episodio specifico o scoprire nuove proposte grazie ai suggerimenti personalizzati. Se preferite lo schermo grande, potete usare il browser del computer o l’app dedicata su PC e Mac. E se siete amanti dei comandi vocali, Alexa diventa la vostra migliore alleata: basta chiedere “Alexa, riproduci il podcast di [titolo]” e in pochi secondi l’episodio parte.

Non manca il supporto per le auto, con Android Auto e CarPlay. È comodissimo per chi passa molto tempo al volante: basta collegare lo smartphone al sistema multimediale e potrete ascoltare i vostri programmi preferiti anche in viaggio, senza dover armeggiare con il telefono.

Lo stesso vale per le Smart TV e per Fire TV, dove l’app Amazon Music vi dà accesso immediato anche dal salotto di casa.

Una prova da non lasciarsi sfuggire

Grazie a questa promozione, avete la possibilità di sperimentare il meglio di Amazon Music senza spendere nulla per i primi mesi. Potrete scoprire quanto sia piacevole avere a disposizione non solo un catalogo musicale enorme, ma anche una libreria di podcast praticamente infinita, tutti senza pubblicità.

Come attivare l’offerta

Per attivare la promozione:

Accedete alla pagina ufficiale dell’offerta Amazon Music. Entrate con il vostro account Amazon. Selezionate “Inizia il periodo di prova gratuito”.

Al termine dei 3 o 4 mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo standard di 10,99 € al mese (11,99 € per i non Prime).

L’offerta resta valida fino al 9 ottobre: se vi incuriosisce, questo è il momento giusto per attivarla.