Amazon Prime gratis per 3 mesi, se hai questa SIM non paghi nulla: controlla subito

Di Francesca Testa
Amazon Prime gratis per 3 mesi, ma solo se attivi questa Sim non paghi nulla: controlla subito se ne disponi. 

Amazon Prime è tra le piattaforme streaming maggiormente accreditate, gode di credibilità e il suo catalogo è sempre ricco di nuovi contenuti, ma anche di film e serie storiche. Per questo i suoi utenti sono numerosi e soddisfatti del servizio, che non ha costi annui eccessivamente elevati. Come tv a pagamento è presente in diversi paesi del mondo e in ognuno è riuscito ad imporsi a pubblico offrendo un servizio efficiente.

Oggi è possibile approfittare di una promo davvero imperdibile: 3 mesi gratis di Amazon Prime, ma solo se si dispone di una particolare Sim, un’offerta davvero allettante che non può essere ignorata e che rivela la partnership di due grandi aziende come quella di Amazon e di Vodafone. La possibilità di accedere ai contenuti Prime Video gratuitamente per 3 mesi, per poi decidere se prolungare l’abbonamento ad un prezzo sempre in promo, è disponibile, almeno in questo momento, nel Regno Unito.

Vodafone offre ai suoi clienti un programma di vantaggi chiamato VeryMe Rewards, a cui l’iscrizione è completamente gratuita che offre anche la possibilità di accedere a Prime gratuitamente, tra cui un anno gratuito di abbonamento a Deliveroo Silver Plus, videogiochi gratuiti tramite Amazon Luna , spazio di archiviazione illimitato per le foto su Amazon Photos e anche musica gratuita.

Si può accedere alla promo solo se si ha l’abbonamento Vodafone citato. In questo caso si pagherà 1 £ per tre mesi di Prime invece dei soliti 26,97 £. Scaduti i tempi si attiverà il consueto abbonamento mensile di meno di 10 sterline al mese. Si può anche scegliere di dare disdetta e di non aderire. 

Vodafone avvertirà l’utente prima della fine del periodo gratuito concedendo la possibilità di disattivare il rinnovo automatico. Da ricordare che l’offerta è disponibile esclusivamente per gli abbonati a Pay Monthly, afferma Vodafone. Inoltre non si potrà accedere alla promo se si è usufruito di una prova gratuita negli ultimi 12 mesi. Per richiedere la promo basterà accedere nella sezione apposita dell’app Vodafone e seguire i passi per la registrazione.

La possibilità di vedere Prime Video gratis, anche se per un tempo limitato, è davvero allettante e anche se per il momento non è estesa in tutti i paesi dove opera il gestore telefonico è palese che tra le due aziende c’è una partnership consolidata che probabilmente nei prossimi mesi coinvolgerà anche altri stati. Per ora gli utenti inglesi non possono non approfittare della promozione.

Regali di Natale e fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a Natale vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

