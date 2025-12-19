Amazon Prime gratis per 3 mesi, se hai questa SIM non paghi nulla: controlla subito

Amazon Prime gratis per 3 mesi, ma solo se attivi questa Sim non paghi nulla: controlla subito se ne disponi.

Amazon Prime è tra le piattaforme streaming maggiormente accreditate, gode di credibilità e il suo catalogo è sempre ricco di nuovi contenuti, ma anche di film e serie storiche. Per questo i suoi utenti sono numerosi e soddisfatti del servizio, che non ha costi annui eccessivamente elevati. Come tv a pagamento è presente in diversi paesi del mondo e in ognuno è riuscito ad imporsi a pubblico offrendo un servizio efficiente.

Oggi è possibile approfittare di una promo davvero imperdibile: 3 mesi gratis di Amazon Prime, ma solo se si dispone di una particolare Sim, un’offerta davvero allettante che non può essere ignorata e che rivela la partnership di due grandi aziende come quella di Amazon e di Vodafone. La possibilità di accedere ai contenuti Prime Video gratuitamente per 3 mesi, per poi decidere se prolungare l’abbonamento ad un prezzo sempre in promo, è disponibile, almeno in questo momento, nel Regno Unito.

Vodafone offre ai suoi clienti un programma di vantaggi chiamato VeryMe Rewards, a cui l’iscrizione è completamente gratuita che offre anche la possibilità di accedere a Prime gratuitamente, tra cui un anno gratuito di abbonamento a Deliveroo Silver Plus, videogiochi gratuiti tramite Amazon Luna , spazio di archiviazione illimitato per le foto su Amazon Photos e anche musica gratuita.

Promo Amazon Prime per tre mesi

Si può accedere alla promo solo se si ha l’abbonamento Vodafone citato. In questo caso si pagherà 1 £ per tre mesi di Prime invece dei soliti 26,97 £. Scaduti i tempi si attiverà il consueto abbonamento mensile di meno di 10 sterline al mese. Si può anche scegliere di dare disdetta e di non aderire.

Vodafone avvertirà l’utente prima della fine del periodo gratuito concedendo la possibilità di disattivare il rinnovo automatico. Da ricordare che l’offerta è disponibile esclusivamente per gli abbonati a Pay Monthly, afferma Vodafone. Inoltre non si potrà accedere alla promo se si è usufruito di una prova gratuita negli ultimi 12 mesi. Per richiedere la promo basterà accedere nella sezione apposita dell’app Vodafone e seguire i passi per la registrazione.

La possibilità di vedere Prime Video gratis, anche se per un tempo limitato, è davvero allettante e anche se per il momento non è estesa in tutti i paesi dove opera il gestore telefonico è palese che tra le due aziende c’è una partnership consolidata che probabilmente nei prossimi mesi coinvolgerà anche altri stati. Per ora gli utenti inglesi non possono non approfittare della promozione.