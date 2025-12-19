Una versione tutta nuova del launcher Raycast per Mac nel 2026

Raycast è una utility molto apprezzata su Mac: non è solo un launcher ma ambisce a ridefinire il concetto di interazione con il sistema operativo, trasformando le modalità per accedere a file, eseguire comandi e gestire informazioni.

Il funzionamento è sulla falsariga di Alfred, LaunchBar e Quicksilver: è possibile impostare una serie di comandi per accedere alle app, ridimensionare le finestre, espandere il testo e molto altro ancora, ma rispetto alle utility concorrenti, Raycast si distingue per l’apertura verso i servizi di terze parti e per funzionalità (pagando l’abbonamento) che sfruttano l’intelligenza artificiale

Un filmato distribuito dagli sviluppatori, lascia intravedere l’interfaccia della nuova versione in arrivo, pensata per fondersi ancora di più in macOS. Si evince una modalità compatta ancora più minimalista e accessibile, adattando il tutto ai canoni estetici di Apple.

Tra le funzionalità che i pochi secondi di video lasciano intravedere una riguarda l’audio: Raycast dovrebbe offrire la dettatura vocale: non solo comandi ma anche dettare testo sfruttando la potenza dell’AI, alla stregua di quanto possibile con utility dedicate quali MacWhisper o Wispr Flow, migliorando ulteriormente quello che potrebbe diventare il launcher definitivo per macOS.

Come accennato Raycast (si scarica da qui) si integra con vari servizi, permette di creare scorciatoie per accedere alle app, eseguire comandi, automatizzare le attività, tutta una serie di caratteristiche che consentono di migliorare la produttività. Oltre alle funzioni base, è possibile espandere ulteriormente i comandi a disposizione grazie alle estensioni, e personalizzare l’ambiente in vari modi.

Differenze tra versione base e quelle a pagamento

La versione base di Raycast è gratuita e già ottima per le esigenze della maggior parte degli utenti. Le versioni “Pro” (8$ al mese) e “Pro + Advanced AI” (16$ al mese) offrono accesso a vari modelli AI, Sincronizzazione cloud, temi, clipboard illimitata, note illimitate, traduttore, gestione finestre con comandi personalizzati e altro ancora. Gli sviluppatori stanno da tempo lavorando a una versione per Windows che è al momento in beta.