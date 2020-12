Amazon rifiuta la Tech for Good francese, Apple negozia

Google, Microsoft e Facebook hanno sottoscritto una nuova Tech for Good Call, una iniziativa francese che include principi sulla tassazione. Amazon ha rifiutato di collaborare, tuttavia, e secondo quanto riferito, Apple starebbe ancora valutando in da farsi.

Mentre la Francia inizia a implementare il proprio sistema fiscale digitale, il governo del Paese sta anche lavorando per ottenere accordi non vincolanti da grandi aziende tecnologiche su questioni globali. Secondo quanto riferito, 75 dirigenti di aziende tecnologiche di tutto il mondo hanno firmato la Tech for Good Call, ma le eccezioni degne di nota sono Apple e Amazon.

Secondo Reuters, le questioni globali coinvolte vanno dalla tassazione, alla privacy e alla lotta ai crimini d’odio online. Le aziende hanno accettato di “contribuire in modo equo alle tasse nei paesi in cui [essi] operano”, ha dichiarato un portavoce presidenziale.

Le stesse hanno anche accettato di bloccare “materiale pedopornografico, terroristico o violenza estrema [relativa a] contenuti online” e di “sostenere la transizione ecologica”. Tech for Good Call, come ricorda appleinsider, l’accordo non legalmente vincolante, segue una conferenza del 2018 tenutasi sugli stessi argomenti. Mark Zuckerberg allora aveva partecipato a quella conferenza ed è ora un firmatario dell’accordo. Si aspettano notizie di Apple.

