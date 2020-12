Alcuni utenti di iPhone 12 lamentano un consumo anomalo della batteria

Alcuni utenti di iPhone 12 Pro lamentano sui forum di supporto di Apple un problema di consumo anomalo della batteria con il dispositivo inattivo. In un thread scritto dall’utente “Master26A” questo lamenta un inconveniente con l’iPhone 12 Pro evidenziando il consumo con il dispositivo in “idle” (inattivo), senza alcuna attività in background, ad un ritmo del 4% con il dispositivo connesso solo alla WiFI. Il tasso di autoscarica della batteria sembra più marcato rispetto a quello notato dall’utente con l’iPhone 11 Pro.

L’utente in questione riferisce di avere tentato di porre rimedio al problema disattivando la connessione 5G ma il consumo anomalo della batteria persiste ad un livello relativamente elevato. Oltretutto, l’utente fa notare che il dispositivo è connesso alla WiFi per la maggiorparte del tempo.

“Qualsiasi cosa faccia, sembra andare giù in fretta”, scrive l’utente. “Non ad un livello da renderlo inusabile o nulla da fine del mondo ma sospetto qualche anomalia”. L’utente riferisce di avere verificato lo stato della batteria dal sistema ma questo non evidenzia un responsabile ma solo un rapido declino senza alcun motivo.

Nel thread avviato da Master26A altri utenti hanno confermato simili inconvenienti. Alcuni riferiscono di avere rintracciato l’origine dell’anomalia nella funzionalità dual SIM ma non vi è conferma. Un utente che si chiama “ApplesPears88” ha condiviso la schermata del processo di autoscarica della batteria evidenziando il costante scaricamento senza alcun task eseguito in background o attività dell’utente. Queato utente riferisce di essersi messo in contatto con un rappresentante del supporto tecnico di Apple che ha avviato un test diagnostico sul dispositivo e non ha rilevato incongruenze, lasciando immaginare un problema di tipo software.

Appleinsider riferisce che anche su Reddit alcuni utenti di altri modelli di iPhone 12 lamentano problemi simili. In passato inconvenienti di questo tipo si sono rivelati problemi software, risolti con i successivi aggiornamenti di iOS. È successo, ad esempio, gli utenti di iPhone 4s nel 2013 con l’arrivo di iOS 6.1. Recentemente (a luglio) un bug nell’app Musica faceva consumare in modo anomalo la batteria degli iPhone. Apple ha rilasciato un aggiornamento anche per Apple Watch per risolvere un problema per il quale la batteria poteva scaricarsi più rapidamente.