Ribassi record sugli iPhone, sconti fino al 27% su Amazon

Prezzi pazzi sugli iPhone da Amazon che ha lanciato una campagna di ribassi come poche volte se ne sono viste per quantità di modelli e livello degli sconti applicati. Si tratta di un’occasione eccezionale per rinnovare il proprio smartphone approfittando di prezzi mai visti, con tagli consistenti su tutta la gamma: dagli iPhone 14 Plus fino agli ultimi iPhone 16 Pro Max.

Spicca su tutti l’iPhone 15 da 128 GB, disponibile a un prezzo stellare di 645€, con uno sconto che sfiora il 30%, il più alto tra tutti i modelli presenti in lista. Una grande opportunità non solo per chi cerca un upgrade tecnologico, ma soprattutto per chi possiede dispositivi più vecchi e vuole finalmente passare a un modello moderno, veloce e performante senza spendere cifre da top di gamma.

Tutti questi iPhone si acquistano su Amazon con la possibilità di pagamento in cinque rate senza interessi, con garanzie ufficiali Apple e consegna rapida. Amazon è un rivenditore autorizzato Apple, cosa che rende questi sconti ancora più rari: è davvero difficile trovare ribassi di questo livello e impossibile ottenerli con queste condizioni nei normali negozi fisici.

Qui di seguito vi elenchiamo tutti gli iPhone con sconto di almeno il 20%

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) a 714,20€ (-27%)

iPhone 14 Plus è disponibile ora su Amazon a 714,20€ invece di 979€. Grande display Super Retina XDR da 6,7”, batteria che dura tutto il giorno e chip A15 Bionic per prestazioni solide. iPhone 14 non è più in produzione e ha il limite della porta Lightning, ma si tratta di un’opzione conveniente per chi vuole potenza e schermo grande senza salire di fascia.

Apple iPhone 15 (256 GB) a 799€ (-21%)

iPhone 15 da 256 GB costa solo 799€ invece di 1.009€. Dynamic Island, chip A16 Bionic e fotocamera principale da 48 MP lo rendono perfetto per foto dettagliate, social e chi cerca spazio extra per contenuti multimediali. Qui abbiamo già la porta USB-C e una memoria da 256 GB perfetta per foto e filmati

Apple iPhone 15 (128 GB) a 645€ (-27%)

iPhone 15 da 128 GB scende ad appena 645€ invece di 879€. Ottimo entry point nella linea più recente con Dynamic Island e ricarica USB-C, ideale per chi usa cloud e app leggere. La memoria è ridotta ma prezzo e sconto sono eccezionali per un iPhone che è ancora in vendita

Apple iPhone 16 (256 GB) a 849€ (-23%)

iPhone 16 da 256 GB costa 849€ invece di 1.109€. Ultima generazione, miglioramenti in fotocamera e autonomia, perfetto per chi lavora con tanti file e app anche di un certo peso vista la memoria da 256 GB. Ha un processore perfettamente compatibile con Apple Intelligence e un’ottima quantità di RAM.

Apple iPhone 16 (128 GB) a 759€ (-22%)

iPhone 16 da 128 GB ribassato a 759€ invece di 979€. Stesse caratteristiche avanzate del 256 GB, ma perfetto per chi sfrutta cloud e non ha bisogno di tanta memoria locale. Resta la piena compatibilità con Apple Intelligence e la nuova fotocamera con tasto edicato.

Apple iPhone 16 Pro (128 GB) a 989€ (-20%)

iPhone 16 Pro da 128 GB sotto mille euro a 989€ invece di 1.239€. Chip più potente di quello degli iPhone 16, display ProMotion e fotocamere avanzate a tre lenti per chi vuole prestazioni al top e qualità premium nei materiali. Difficile trovare un modello Pro ancora in produzione a questo prezzo.

Apple iPhone 16 Pro (256 GB) a 1.095€ (-20%)

L’iPhone 16 Pro nella versione da 256 GB costa 1.095€ invece di 1.369€. Qui come negli iPhone 16 che abbiamo citato più sopra c’è più spazio per app, video e contenuti, perfetto per creator e professionisti in mobilità. La porta USB-C è ad alta velocità e permette la connessione di dischi per registrazione di flussi video ad alta definizione

Apple iPhone 16 Pro Max (256 GB) a 1.195€ (-20%)

iPhone 16 Pro Max da 256 GB è il top del mercato Apple a 1.195€ invece di 1.489€. Schermo più grande, batteria potente e prestazioni al massimo per chi vuole il meglio di tutto. Si tratta del vero flagship phone di Apple, uno strumento di produzione oltre che le la vita digitale personale. Lo sconto a 1195€ lo ribassa al prezzo più basso che abbiamo visto.

