Android crescerà molto più velocemente di iPhone nel 2025

Il mercato globale degli smartphone gode di buona salute e, dopo una crescita del 6,1% nel 2024, IDC prevede registrerà un secondo anno positivo consecutivo: in questo 2025 il duello tra piattaforme vedrà una crescita di Android il 40% più veloce rispetto a quella di iPhone, ma Apple compenserà il calo in Cina con la crescita in altre regioni.

Secondo il Worldwide Smartphone Forecast il mercato globale crescerà del 2,3% raggiungendo 1,26 miliardi di unità. L’accelerazione è ancora una volta attribuita in gran parte al mercato cinese. Questo grazie ai sussidi governativi, che però beneficiano più i costruttori Android locali rispetto a iPhone, oltre all’aumento della domanda dei consumatori per la sostituzione dei terminali.

Qui di seguito le dichiarazioni di Nabila Popal, senior research director IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker

“Mentre iOS calerà dell’1,9% in Cina quest’anno a causa delle sfide in corso, a livello globale si prevede che aumenterà dell’1,8% grazie alla forte crescita negli Stati Uniti, il più grande mercato di Apple, insieme alla rapida crescita del 18% e del 9% anno su anno nei mercati emergenti come India e Indonesia. Anche il rilascio in corso di Apple Intelligence in Cina e il recente iPhone 16e contribuiranno a sostenere le vendite di iPhone e anche il prezzo medio di vendita per Apple. IDC prevede che Cupertino catturerà il 45% del valore dell’intero mercato smartphone, seppure comandando una quota del 19% delle spedizioni.

Invece negli USA si prevede che nonostante i dazi di Trump le vendite di smartphone cresceranno del 3,3% nel 2025, sostenute dal ricambio dei terminali datati in circolazione. La maggior parte delle vendite ai privati in USA avviene tramite gli operatori di telefonia con piani a rate, spesso anche con permuta dell’usato, per questa ragion un leggero incremento dei prezzi non sarà molto avvertito.

Nonostante la marea di terminali Android a basso costo, si prevede che il prezzo medio salirà a 434 dollari nel 2025, al rialzo grazie a un numero sempre più elevato di terminali premium scelti dagli utenti finali.

