Anker MagGo, batteria magnetica per iPhone 12 e 13

Al vasto elenco di accessori compatibili col sistema MagSafe di Apple per iPhone se ne è appena aggiunto un altro: è la batteria Anker MagGo, che sfrutta l’anello di calamite per agganciarla saldamente al retro degli iPhone 12 e iPhone 13 assicurndone una ricarica stabile e senza l’utilizzo di cavi.

Incorpora 5.000 mAh che promettono fino a 17 ore di autonomia aggiuntive, anche se questa estensione varia in base all’uso che si fa del telefono (ad esempio se la destinazione sono i videogiochi, durerà molto meno). Una delle caratteristiche di punta di questa soluzione è la sua estrema compattezza: grazie alla tecnologia MiniCell l’azienda è riuscita a rimpicciolire i componenti producendo una batteria che è molto più piccola di quelle che offrono la stessa capacità. Complessivamente infatti misura poco meno di 11 x 7 centimetri e lo spessore è di appena 1,3 centimetri, per un peso complessivo di circa 140 grammi.

L’altra specialità di Anker MagGo è il cavalletto pieghevole incorporato, che può essere estratto all’occorrenza per permettere di ricaricare il telefono e mantenerlo al contempo inclinato su un piano di appoggio, senza così diverlo tenere in mano. Ciò è molto utile se si sta monitorando i dati forniti da un’app come ad esempio quella della Borsa, oppure se si sta guardando un video o si sta partecipando ad una videochiamata, perché permette di improvvisare una postazione in qualsiasi luogo e senza aver bisogno di un supporto da dedicare a questa attività.

Ovviamente è dotata di un sistema di sicurezza multiprotect che protegge batteria e dispositivo agganciato magneticamente da sovraccarico, sovratemperatura e problemi simili. La ricarica è da 7,5 Watt mentre per ricaricare la batteria ad una buona potenza è necessario utilizzare un caricatore da almeno 12 Watt (da acquistare separatamente). In confezione, invece, c’è un cavo lungo 60 centimetri con doppia spina USB-C.

La batteria Anker MagGo è in vendita su Amazon, costa 59,99 euro ed è disponibile sia in colorazione nera che nella variante in tinta blu. Quella nera però, nel momento in cui scriviamo, si può comprare per 49,99 euro attivando la casella coupon che la sconta appunto di 10 euro. La spedizione è compresa nel prezzo.