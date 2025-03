Anticipo offerte di primavera, NESPRESSO Aeroccino 4 a solo 75 €

Gli amanti del caffè e delle bevande cremose non possono lasciarsi sfuggire questa occasione: il NESPRESSO Aeroccino 4 a solo 75 € in occasione dell’avvio anticipato degli sconti di primavera.

L’Aeroccino 4 è un accessorio utile per chi desidera ricreare l’esperienza del bar direttamente a casa. Consente di preparare latte caldo, schiuma di latte densa o leggera e persino una schiuma fredda per bevande rinfrescanti. Il design elegante e la facilità d’uso lo rendono un alleato perfetto per tutti gli appassionati di caffetteria casalinga.

4 preparazioni e una texture in più ideale per il tuo cappuccino. Una volta inserita la spina, l’apparecchio è pronto per l’uso. Si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inattività e per avviarlo è sufficiente premere uno dei 4 pulsanti.

Caratteristiche tecniche principali:

Capacità: Fino a 120 ml per la schiuma di latte e fino a 240 ml per il latte caldo.

Materiali: Struttura in metallo robusto ed elegante, che si integra perfettamente in qualsiasi cucina.

Pulizia: Lavabile in lavastoviglie, facilitando la manutenzione quotidiana.

Versatilità: Possibilità di preparare schiuma di latte sia calda che fredda, adattandosi alle diverse preferenze personali.

La preparazione della schiuma, calda o fredda, richiede circa 80 secondi. Per il latte caldo è necessario attendere circa 150 secondi.

Aeroccino 4 è dotato di maniglia per una maggiore maneggevolezza e un beccuccio per la tua comodità. Deve essere pulito subito dopo ogni uso. Tutte le parti, ad eccezione della base, possono essere lavate in lavastoviglie a una temperatura massima di 70°C.

La promozione su Amazon rappresenta un’opportunità da cogliere al volo per chi desidera migliorare la propria esperienza di caffè con un prodotto pratico e funzionale.

Il prezzo di 75€ è di quindici euro più basso di quello ufficiale. La versione con tre tipi di preparazioni costa 65 €