La TV si appende al cartongesso con il supporto Meliconi Extra 200-400

Una recente ricerca di mercato ha svelato che chi non utilizza un supporto da muro per tv, lo fa o per timore che il supporto non regga o perché dispone di pareti in cartongesso, per le quali non esistevano, fino ad oggi, supporti specifici in commercio. Meliconi ha colmato questo bisogno, decidendo di lanciare sul mercato una nuovo prodotto pensata appositamente per le pareti in cartongesso: il supporto TV Meliconi Extra XDR 200-400, presentato come una risposta pratica per tutte quelle sfide strutturali che possono presentare certi tipi di ambienti e pareti.

Un supporto per pareti in cartongesso

EXTRA XDR 200-400 è un supporto TV indicato come adatto per il montaggio su pareti in cartongesso, a prescindere dalla posizione del montante. Il supporto è in grado di sorreggere TV anche di importanti dimensioni (sino a 65″ e con un peso massimo di 30 chilogrammi) e, grazie alla sua struttura portante che rimane nascosta dietro la tv, consente di ruotare il televisore di 70° Nella sua posizione chiusa, rimane aderente al muro mentre nella posizione aperta raggiunge una distanza dal muro di 376 millimetri.

Il produttore riferisce che il supporto è made in Italy, ha 10 anni di garanzia, è certificato TUV, è corredato di tasselli FISCHER specifici per cartongesso ed è di facile montaggio grazie al sistema FAST BLOCK.

Montaggio semplice

Per il montaggio bastano tre passaggi:

fissare la piastra al muro con tasselli in nylon Fischer in dotazione avvitare le staffe al retro della TV tramite doppia stecca con foratura VESA e protezioni in schiuma installare la TV sulla piastra a muro appoggiando le staffe, che con una leggera pressione della TV, si bloccano automaticamente.

EXTRA XDR 200-400 Meliconi è indicato per TV da 32″ a 65″ e con portata massima di 30 Kg. L’attacco VESA (400-300-200) lo rende un supporto universale. Il prezzo di listino è di 129,0 euro; su Amazon nel momento in cui scriviamo è offerto a 98,30 euro.

