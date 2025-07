Prime Day, minimo storico per iPad 11 pollici, solo 335 euro

Su Amazon trovate in offerta Apple iPad 11″ (2024) con chip A16, pensato per chi cerca un dispositivo compatto ma potente per lavoro, studio o intrattenimento. I prezzi sono ai minimi su tutti i modelli da 128 e 256 ma il prezzo più basso è proprio quello sulla versione da 128 GB che costa 335€ invece di 409€, con uno sconto del 18% e prezzo al minimo storico.

Schermo Liquid Retina da 11 pollici

Il nuovo Apple iPad con chip A16 monta un display Liquid Retina da 11″, con supporto per True Tone e ampia gamma cromatica P3. Il pannello offre buona visibilità anche all’aperto e risposte rapide al tocco, utile per disegnare, scrivere o modificare contenuti. Il corpo sottile e leggero, abbinato a cornici ridotte, lo rende pratico da trasportare e maneggiare, anche durante spostamenti frequenti.

Chip A16 Bionic e compatibilità accessori

Il processore A16 Bionic – lo stesso visto su iPhone 15 – garantisce prestazioni elevate per editing, gaming e multitasking. Il tablet è compatibile con Apple Pencil USB-C e Magic Keyboard, ampliando le possibilità di utilizzo in ambito professionale e creativo. La porta USB-C velocizza il trasferimento file e la ricarica, mentre i nuovi altoparlanti stereo offrono un audio più bilanciato.

Fotocamere, sicurezza e iPadOS

La fotocamera frontale da 12MP è posizionata sul lato lungo, una novità utile per videochiamate in orizzontale. Il retro ospita una lente grandangolare da 12MP per scatti e scansioni di buona qualità. Il Touch ID integrato nel tasto superiore consente lo sblocco sicuro. Con iPadOS 18, il dispositivo supporta funzioni avanzate come Stage Manager, widget interattivi e app in split view.

L’offerta attuale propone l’Apple iPad 11″ (2024) con chip A16 a 335€ anziché 409€, con un risparmio di 74€ e minimo storico di prezzo.

