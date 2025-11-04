Apple, ancora qualche mese per aggiornare l’app Casa

Apple aveva in precedenza indicato l’autunno 2025 come fine supporto per la versione precedente dell’app Casa, ma ora ha deciso di allungare di qualche mese il supporto e indica il 10 febbraio 2026 come termine ultimo per aggiornare l’app, consigliando di eseguire l’aggiornamento ora per evitare interruzioni con accessori e automazioni.

In un documento di supporto Apple spiega che è importante aggiornare l’app Casa per migliorare le prestazioni degli accessori smart per la domotica e utilizzare funzionalità come l’accesso degli ospiti, gli aspirapolvere robot e la cronologia delle attività nell’app Casa.

L’architettura sottostante di HomeKit‌ è stata rinnovata a marzo 2023 con l’aggiornamento a iOS 16.4 e quindi Apple ha supportato vecchia e nuove architettura per due anni; alcuni problemi iniziali di stabilità potrebbero avere scoraggiato alcuni utenti ad aggiornare ma i big segnalati sono stati risolti e si può quindi procedere all’aggiornamento senza problemi.

Prima di aggiornare

Apple suggerisce prima di scaricare e aggiornare i propri iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod e Apple Watch alla versione del software più recente. Qualsiasi dispositivo collegato a un’abitazione che ha effettuato l’aggiornamento ma non dispone di iOS 16.2, iPadOS 16.2, macOS 13.1, tvOS 16.2 o watchOS 9.2 o versioni successive perderà l’accesso all’abitazione aggiornata fino a quando il dispositivo non effettuerà l’aggiornamento, comprese le persone che invitiamo a controllare la nostra abitazione.

Per condividere il controllo della nostra abitazione e ricevere notifiche dall’app Casa sull’ultima versione dell’app Casa di Apple, busogna impostare un hub domestico, come una Apple TV o un HomePod.

Come eseguire l’aggiornamento nell’app Casa

Verificare che il proprio dispositivo sia aggiornato alla versione più recente di iOS, iPadOS o macOS. Aprire l’app Casa. Toccare o fare clic sul pulsante Altro (i tre puntini) , quindi su Impostazioni abitazione > Aggiornamento software. Se è disponibile un nuovo aggiornamento, selezionare “Aggiorna”. Se non è disponibile un nuovo aggiornamento, è possibile selezionare accessori come gli HomePod per attivare gli aggiornamenti automatici e installare automaticamente il software più recente quando è disponibile.

Aggiornamento software indicherà anche se l’HomePod è già aggiornato e mostrerà il software di HomePod installato.

Durante l’aggiornamento, sulla parte superiore dell’HomePod appare una luce bianca che ruota. L’aggiornamento potrebbe richiedere un po’ di tempo. Assicuratevi che l’HomePod resti collegato alla rete elettrica mentre viene eseguito l’aggiornamento.