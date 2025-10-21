Apple Watch Ultra 2 a solo 699 euro, minimo storico

Su Amazon è tornato in forte sconto Apple Watch Ultra 2, la penultima versione dello smartwatch di Cupertino dedicata agli sportivi e agli appassionati di attività outdoor. Il prezzo scende ora a 699 €, il valore più basso mai registrato su Amazon, con un risparmio di 210 € rispetto ai 909 € di listino.

Cassa in titanio e display ad alta luminosità

Apple Watch Ultra 2 mantiene il design in titanio da 49 mm, resistente alla corrosione e pensato per affrontare condizioni estreme. Il display Retina LTPO raggiunge i 3.000 nit, garantendo ottima leggibilità anche sotto il sole diretto. Il tasto Action personalizzabile e la corona digitale ridisegnata lo rendono comodo anche con i guanti, perfetto per chi alterna sport e lavoro sul campo.

Funzioni avanzate per sport e sicurezza

È pensato per escursioni, immersioni e attività ad alta intensità: offre GPS dual-frequency, profondimetro, modalità subacquea certificata EN13319, rilevamento incidenti, SOS d’emergenza e una sirena integrata da 86 decibel. L’autonomia arriva fino a 36 ore (oltre 70 in modalità risparmio), un traguardo che resta tuttora un riferimento tra gli smartwatch di fascia sportiva.

Le novità introdotte da Apple Watch Ultra 3

Qualche settimana fa Apple ha rilasciato, Apple Watch Ultra 3, aggiunge la funzione SOS via satellite e un display leggermente più ampio e luminoso. Migliorie mirate a chi si muove in ambienti estremi o zone prive di rete, ma che non stravolgono l’esperienza complessiva. A parità di design e materiali, Ultra 2 resta una scelta eccellente per la maggior parte degli sportivi e dei professionisti outdoor.

Un affare da non perdere

Con 209 € in meno rispetto al listino e funzioni ancora di riferimento, Apple Watch Ultra 2 a 699 € è oggi uno dei migliori affari tra gli smartwatch premium, soprattutto considerando che la nuova versione introduce solo aggiornamenti marginali.

Sto caricando altre schede...