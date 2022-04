Apple, aumentano pentiti Android e nuovi utenti Mac

A poche ore dall’annuncio del risultati del secondo trimestre 2022 di Apple, l’amministratore delegato Tim Cook ha rilasciato una intervista a CNBC aggiungendo alcuni dettagli ai numeri da record registrati in questi ultimi mesi: ottime notizie sul fronte degli utenti Android che migrano a iPhone e anche per le vendite di Mac sostenute da nuovi clienti che ne comprano uno per la prima volta.

Innanzitutto Cook conferma che la linea di iPhone 13 ha dimostrato di essere un pezzo da 90 per Apple, visto che le entrate di iPhone sono passate da 47,88 miliardi di dollari dello scorso anno a 50,57 miliardi di dollari, sostanzialmente quindi con una crescita del 5% nello stesso periodo dell’anno.

Una grossa spinta – spiega – è stata data dagli switcher, ovvero dagli utenti che fino a quel momento avevano un telefono Android ed hanno poi deciso di passare a iPhone. «Abbiamo registrato un numero record di aggiornamenti», riferendosi a chi invece aveva un vecchio iPhone e l’ha sostituito con uno nuovo, «e gli switcher sono cresciuti a doppia cifra», dimostrando quindi che quello della gamma di iPhone 13 è chiaramente «un ciclo forte».

Anche per Mac è un buon momento: dal lancio dei primi con processore Apple Silicon (novembre 2020), Apple ha registrato una forte crescita delle vendite. Le entrate hanno raggiunto i 10,4 miliardi di dollari nel Q2 2022, rispetto ai 9,1 miliardi di dollari dell’anno scorso.

In questo caso i nuovi clienti sono quelli che hanno trainato maggiormente la crescita, visto che secondo quanto afferma Luca Maestri (CFO di Apple) metà delle persone che hanno comprato un Mac in questo periodo lo hanno acquistato per la prima volta nella vita.

Apple non riporta più le vendite unitarie per nessuno dei suoi prodotti, quindi non sappiamo quanti iPhone sono stati venduti durante questo ultimo trimestre. E’ anche importante notare che questa crescita è avvenuta tra continui problemi alla catena di approvvigionamento, sebbene Apple pare abbia resistito relativamente bene almeno per quanto riguarda iPhone. Apple ha anche affermato che la base di installazioni in tutte le categorie di prodotto ha raggiunto un nuovo massimo storico durante il secondo trimestre del 2022.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.