Risultati secondo trimestre, 97,3 miliardi di ricavi per Apple

Apple ha presentato i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 26 marzo 2022. L’azienda ha battuto le stime degli analisti con ricavi pari a 97,3 miliardi di dollari, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente e un utile trimestrale per azione diluita di 1,52 dollari.

“I risultati record di questo trimestre sono la testimonianza della continua attenzione di Apple verso l’innovazione e della nostra capacità di creare i migliori prodotti e servizi al mondo”, ha riferito il CEO Tim Cook. “Siamo lieti della forte risposta dei clienti ai nostri nuovi prodotti, nonché ai progressi che stiamo portando avanti per diventare carbon neutral lungo tutta la catena di distribuzione e con i nostri prodotti entro il 2030. Siamo motivati, come sempre, a essere una forza positiva per il mondo, sia in quello che creiamo, sia per quello che ci lasciamo alle spalle”.

“Siamo molto soddisfatti per i risultati record della nostra attività nel trimestre di marzo, con risultati record migliori di sempre per i Servizi e per il trimestre di marzo per iPhone, Mac e Indossabili, Casa e Accessori”, ha riferito il direttore finanziario Luca Maestri. E ancora: “La continua forte domanda dei clienti per i nostri prodotti ha contribuito al raggiungimento di un record storico per la nostra base installata di dispositivi attivi”. “Le rilevanti performance operative hanno generato oltre 28 miliardi di dollari nel flusso di cassa operativo e permesso nel trimestre di ritornare circa 27 miliardi ai nostri azionisti”.

Tim Cook, parlando con CNBC, ha riferito che la linea iPad ha continuato a dover affrontare problematiche derivanti da vincoli di fornitura (nella supply chain). Di seguito i dettagli sugli utili per i vari settori nei quali opera l’azienda:

iPhone: 50,5 miliardi, in aumento rispetto ai 47,9 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno

iPad, 6,7 miliardi, in calo rispetto ai 7,8 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno

Mac, 10,4 miliardi, in salita rispetto ai 9,1 miliardi anno su anno

Indossabili, Casa e Accessori: 8,8 miliardi, in salita rispetto ai 7,8 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno

Servizi: 19,8 miliardi, in salita rispetto ai 16,9 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno

L’indicazione Indossabili, Casa e Accessori include: Apple Watch, Aple TV, HomePod mini, iPod touch, AirPods, cuffie Beats, accessori quali custodie per iPhone, cinturini per Apple Watch e altro ancora. La voce Servizi include l’App Store, Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+, Apple Fitness+, iCloud, Apple Pay, AppleCare e altro ancora.