Apple brevetta HomePod con schermo

Da anni Apple sta sviluppando nuovi dispositivi per la casa, tra cui una serie di Smart Display, oltre a un dispositivo ibrido più sofisticato, a metà tra HomePod e Apple TV: ora emerge una richiesta di brevetto per un HomePod dotato di uno o più schermi.

Non è il primo brevetto depositato per questi nuovi dispositivi, ma è la prima volta che Apple viene indicata come richiedente del brevetto stesso. Non è mistero che uno dei possibili futuri dispositivi di Apple sia di fatto un HomePod con display, in grado di presentare diversi contenuti, video inclusi.

Dal punto di vista tecnico, la domanda di brevetto di Apple afferma che un dispositivo elettronico potrebbe avere un involucro di forma cilindrica o cubica e potenzialmente altre strutture di involucro come piramidi, coni, tronchi di cono, cilindri con la parte superiore troncata inclinata.

All’interno dell’involucro, si legge nel brevetto, potrebbe essere montato un altoparlante che emette suoni attraverso aperture nella struttura dell’involucro. In alcune configurazioni, specifica il documento, potrebbe essere utilizzata una voce sintetizzata tramite l’altoparlante.

HomePod con schermo

Ancora, ed è qui la parte più importante, il brevetto descrive anche un dispositivo di output visivo, che potrebbe essere integrato nell’involucro. Questo dispositivo potrebbe includere display elettroforetici, a cristalli liquidi, a diodi emettitori di luce o a microLED.

In alcune configurazioni, il dispositivo di output visivo potrebbe comprendere anche altri componenti per l’emissione di luce, come uno o più diodi emettitori di luce che forniscono illuminazione diretta o retroilluminazione per aperture strutturate nell’involucro, come icone o altri simboli.

Funzionamento HomePod con display

Durante l’utilizzo il dispositivo potrebbe ricevere comandi vocali tramite un microfono e intraprendere azioni in base a tali comandi, insieme ad altre informazioni. Le azioni potrebbero includere la riproduzione di suoni tramite l’altoparlante e la visualizzazione di contenuti tramite il dispositivo di output visivo; lo schermo, si legge nel documento, potrebbe includere testo, video e/o altre immagini fisse o in movimento.

In alcune configurazioni, l’output visivo potrebbe scorrere orizzontalmente o verticalmente. Ad esempio, il dispositivo potrebbe avere una serie di pixel che si estende in una banda intorno alla circonferenza dell’involucro, e il testo o altri contenuti potrebbero scorrere orizzontalmente sempre attorno all’involucro.

La figura 1 del brevetto di Apple rappresenta un dispositivo simile a HomePod che include uno o più display per l’output visivo. La figura 9, spiega Patently Apple, è una vista laterale del dispositivo che può fornire all’utente immagini fisse e/o in movimento contenenti testo, icone e altri elementi grafici, video (con audio correlato) e/o altri contenuti visivi.

Inoltre, Apple specifica che la presentazione dei contenuti potrebbe essere personalizzata in base a criteri come la posizione del dispositivo all’interno della casa, l’ora del giorno e la data, la vicinanza delle persone al dispositivo, la modalità operativa (per esempio modalità famiglia, modalità intrattenimento, ecc.) e/o altri criteri di presentazione dei contenuti.

Le figure 10 e 11 del brevetto di Apple rappresentano, rispettivamente, una vista dall’alto del dispositivo che mostra come contenuti diversi possono essere visualizzati contemporaneamente su lati diversi del dispositivo e un diagramma di flusso delle operazioni coinvolte nel funzionamento di questo futuro dispositivo.

