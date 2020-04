Apple brevetta HomePod con Face ID per comandi con lo sguardo

Tutti si aspettano un nuovo HomePod e magari anche un nuovo modello più compatto e meno costoso, ma l’evoluzione che invece pochi avrebbero previsto è un HomePod con telecamera integrata: non solo per riconoscere gli utenti tramite Face ID a distanza, ma anche per rendere possibili nuovi comandi azionati con lo sguardo.

La soluzione è descritta con dovizia di particolari da un brevetto Apple in cui viene descritto e anche mostrato in alcuni schemi semplificati un nuovo tipo di HomePod dotato di Face ID. Anche se si tratta del sistema di autenticazione biometrico per il riconoscimento del volto che Cupertino impiega fin da iPhone X, questa versione risulta diversa perché in grado di funzionare anche a distanza di diversi metri, quindi non solo ravvicinato come finora possibile anche sugli iPhone 11 di ultima generazione.

Il riconoscimento a distanza permette allo smart speaker non solo di funzionare con preferenze e risposte personalizzate in base all’utente, per ogni membro della famiglia autorizzato, ma anche di rendere più intuitivi e ancora più automatici alcuni comandi per la casa smart. Per esempio negli schemi viene mostrata una donna seduta in poltrona che ordina di accendere la lampada sul tavolo. La telecamera integrata è così in grado di rilevare la direzione dello sguardo della donna e di accendere esattamente quella lampada e non altre presenti nella stanza.

Per rendere più efficace e versatile questa funzione il nuovo HomePod con Face ID può anche essere associato ad alcune telecamere esterne aggiuntive, da posizionare in diversi punti della stanza, come rileva PatentlyApple da cui riportiamo uno schema del brevetto Apple. In questo modo lo sguardo dell’utente può essere rilevato anche quando la persona rivolge le spalle allo speaker smart. Negli schemi vengono mostrate telecamere wireless aggiuntive, posizionate su uno scaffale o sul davanzale di una finestra.

L’idea di un HomePod con Face ID e comandi gestiti con lo sguardo è allo stesso accattivante e in linea con la filosofia di immediatezza e facilità d’uso dei prodotti e servizi Apple. Per queste ragioni sembra possedere tutte le caratteristiche per diventare un prodotto commerciale ma, trattandosi di un brevetto, non è dato sapere se e quando Apple deciderà in questo senso.

