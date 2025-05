Apple CarPlay Ultra unisce il meglio di iPhone e dell’automobile

La nuova generazione di CarPlay è stata svelata in anteprima da Apple nel 2022 con rilascio allora indicato per la fine del 2023: leggermente in ritardo CarPlay Ultra debutta in Aston Martin per arrivare successivamente su altri marchi e modelli, inclusi Hyundai, Kia, Genesis e altri ancora che però al momento Cupertino non indica.

Mentre il primo CarPlay si limitata in sostanza a replicare alcuni contenuti e app di iPhone sullo schermo di infotainment, la versione Ultra si integra completamente con gli strumenti di bordo e punta ad offrire il meglio dei due mondi, controllando tutti gli schermi della vettura, incluso quello degli strumenti posizionato dietro il volante.

Il guidatore dispone di una interfaccia con stile e qualità Apple anche per contagiri, tachimetro, livello del carburante o della batteria, così come per tutti gli altri indicatori e spie del cruscotto.

Negli altri schermi dell’auto l’utente può scegliere di visualizzare gli strumenti di bordo insieme alle app e ai contenuti di iPhone. Per esempio si può avere la visuale della telecamera posteriore, il sistema di assistenza di guida, la regolazione della climatizzazione, la pressione degli pneumatici e altro ancora fianco a fianco con Apple Mappe, Apple Music e così via.

Ancora l’utente può scegliere tra diversi sfondi, colori, stili e transizioni, così come le animazioni: CarPlay Ultra risulta sempre coerente e perfettamente integrato con lo stile del costruttore che collabora con Cupertino per personalizzarne l’aspetto secondo i dettami del proprio marchio e in base al modello di vettura.

Molti appassionati Apple hanno atteso per anni una rivoluzionaria Apple Car che purtroppo non è mai arrivata. CarPlay Ultra è la cosa che più si avvicina, portando l’esperienza e l’interfaccia utente Apple a bordo delle auto. Per funzionare richiede iPhone 12 e iOS 18.4 o successivi.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.