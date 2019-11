Apple e 100cameras insegnano ai ragazzi di Chicago come fotografare con iPhone

Chicago, Illinois, è una città che ha molte storie. Il grande incendio del 1871. Lo sciopero Pullman del 1894, guidato dagli operai della ferrovia, in seguito al quale è stato istituito il Labor Day. Lo sviluppo, nel 1905, del complesso di 16 ettari della Sears, Roebuck and Company a North Lawndale, nel West Side di Chicago, che ha creato migliaia di posti di lavoro e attirato nuovi residenti.

La storia trapela da ogni cosa, dal fotogenico skyline alla Sears Tower originale, oggi convertita in un centro ricreativo e punto nevralgico per chi vive a North Lawndale. Nell’ex centrale elettrica della società, dall’altra parte della strada, un gruppo di studenti e studentesse del DRW College Prep sta imparando a usare la fotografia per raccontare com’è crescere a Chicago in un periodo in cui la storia della città viene cancellata dalla violenza armata e dalla gentrificazione.

Quest’autunno 100cameras, un’organizzazione no profit che insegna agli adolescenti la fotografia e la potenza dell’espressione personale attraverso la narrazione visiva, ha collaborato con Apple per fornire ai ragazzi del DRW il nuovo iPhone 11, che con le sue fotocamere evolute permette a tutti di raccontare la propria storia usando le immagini.

Al termine di ogni programma, le foto degli studenti vengono stampate e vendute tramite 100cameras e il 100% del ricavato viene devoluto a organizzazioni partner delle comunità locali visitate.

Nel programma in otto lezioni di 100cameras al DRW, gli studenti hanno completato una serie di esercitazioni e tour fotografici seguendo le indicazioni del team di fotografi professionisti volontari di 100cameras.

Fondato nel 2012 come campus del Noble Network of Charter Schools, il DRW è uno dei migliori istituti superiori pubblici di preparazione universitaria a Chicago, con approfonditi programmi didattici di matematica, scienze e storia che coinvolgono i ragazzi e li preparano ad affrontare con successo l’università e il mondo del lavoro. Il 100% dei diplomati dell’anno scorso è stato ammesso all’università.

Molte famiglie del North Lawndale vivono lì da generazioni, nonostante il forte e rapido calo demografico. Dopo il 1960, i disordini razziali, la “fuga dei bianchi” e la chiusura del complesso della Sears hanno lasciato una cicatrice profonda nella comunità. Secondo l’Encyclopedia of Chicago, la popolazione è diminuita da 124.937 abitanti negli anni ’60 a 41.768 nel 2000. Chi è rimasto ha sentito questo calo, ma sta anche assistendo alla rinascita.

“Sono stati compiuti sforzi notevoli per distruggere la volontà, lo spirito e la determinazione di questa comunità,” afferma Amit Khatkhate, uno specialista dell’apprendimento al DRW che ha collaborato con la direttrice Billings e la preside dell’istituto, Cecilia Alcaraz, per far partire il programma. “Si può vedere dalla mentalità e dalle idee di tanti nostri studenti.” Come il quartiere è stato un’isola felice per molti nel XIX e nel XX secolo, oggi il DRW si sta impegnando a diventarlo per i suoi studenti.

“I nostri studenti e le loro famiglie sono stati dimenticati e trascurati,” continua Khatkhate. “Al DRW, dobbiamo cercare di correggere gli effetti generazionali del razzismo in materia di alloggio, istruzione e impiego, lavorando al tempo stesso dal più grande degli ex stabilimenti industriali. Dobbiamo sperare e pregare che l’invito che rivolgiamo ai nostri studenti a frequentare un’università, un istituto tecnico o altri istituti per studi post-diploma sia abbastanza deciso ed efficace da evitare che prendano altre strade che potrebbero metterli in contatto con le forze dell’ordine o la violenza armata.”

Nonostante le perdite e le difficoltà che questi studenti hanno dovuto affrontare, sono pieni di orgoglio, speranza e ottimismo sul proprio futuro e quello della loro comunità. 100cameras insegna ai ragazzi a usare l’espressione personale per capovolgere la narrazione di come un mondo di outsider vede la propria casa, e iPhone fornisce la piattaforma per catturare e condividere i loro punti di vista unici.

“Chicago è una città ricca di storia e ricordi,” dice Bionka, studentessa all’ultimo anno del DRW College Prep e aspirante makeup artist. Bionka sta partecipando al programma extrascolastico in otto lezioni di 100cameras. “Ci sono tanti splendidi edifici. E tanta gentilezza. Ho incontrato molte persone gentili a Chicago e penso che solo questo sia sufficiente a rendere bellissima una città.”

“Chicago non ha un’unica identità culturale,” spiega J, uno studente di terza del DRW che usa la fotografia e il suo sassofono come strumenti espressivi. “Quello che siamo oggi è il risultato di un mix di persone che provengono da ogni angolo del mondo. Non puoi capire che cos’è Chicago se non la vedi con i tuoi occhi. È bello scoprire le varie culture che la popolano e quello che sta sparendo, perché non te ne accorgi finché non c’è più.”

“Una cosa che ho imparato è che non occorre avere particolari abilità o essere precisi in ogni scatto,” afferma J. “Una storia si racconta da sola. Devi solo immortalarla e comunicarla agli altri.”

“All’inizio pensavo che tutto fosse in bianco e nero,” dice Promize, una studentessa del DRW College Prep. “Poi ho capito che ognuno di noi può avere emozioni diverse, e vedere e interpretare le cose in maniera differente.”