Apple ha avviato un programma di riparazione per gli iPad Air 2019 con il problema dello schermo nero

Apple ha predisposto un programma di riparazione gratuito per gli iPad Air di terza generazione che presentano il problema dello “schermo nero”, un inconveniente che, in alcuni casi, può disabilitare in modo permanente il display.

“Apple ha constatato che, in determinate circostanze, lo schermo di un limitato numero di iPad Air (3a generazione) potrebbe diventare permanentemente nero “, si legge sulla pagina di supporto della Mela dedicata al programma. “Un breve sfarfallio o bagliore potrebbe apparire prima dell’oscuramento dello schermo”.

Il problema riguarda alcuni dispositivi prodotti in un intervallo specifico: tra marzo 2019 e ottobre 2019. Apple o i Centri di Assistenza autorizzati Apple ripareranno gratuitamente i dispositivi idonei. Altri prodotti non sono inclusi in questo programma di assistenza.

Procedura di assistenza

Apple spiega che è possibile scegliere varie opzioni per sottoporre l’iPad Air a un intervento di assistenza. Il tablet verrà esaminato prima di qualsiasi intervento di assistenza per verificare che sia idoneo a questo programma.

È possibile rivolgersi a un Centro Assistenza Autorizzato Apple, fissare un appuntamento in un Apple Store oppure contattare il supporto Apple per organizzare il servizio di assistenza Mail-in tramite il centro riparazioni Apple.

Prima dell’intervento di assistenza, Apple raccomanda di esegue un backup su iCloud o sul computer (è possibile farlo direttamente dal Finder sui Mac con macOS 10.15 Catalina; su un Mac con macOS Mojave 10.14 o versione precedente o su un PC, bisogns passare da iTunes).

Apple può limitare il servizio di riparazione al Paese o all’area geografica in cui è stato acquistato il prodotto. Questo programma non estende la copertura della garanzia standard dell’iPad. l programma copre i dispositivi iPad Air interessati dal problema per 2 anni dalla prima vendita al dettaglio dell’unità.