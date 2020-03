Le miglior Smart TV da cucina: LG TL510S da 24 e 28 pollici

Siete pronti per il passaggio ai nuovi standard TV? Se siete alla ricerca di monitor TV una piccole Smart TV da collocare in spazi ridotti con prestazioni d’eccellenza, ma particolarmente economici, potete certamente dare uno sguardo alla linea di TV Monitor LG TV TL510S, disponibile nella versione da 24 e 28 pollici. Semplicemente, in questo momento, i migliori nella categoria HD ready per tutta una serie di ragioni. Ecco prezzi e caratteristiche.

Si tratta, come anticipato, di monitor TV / Smart TV che condividono la quasi totalità delle caratteristiche, salvo che per la diagonale, da 23,7 e da 28 pollici, a seconda della versione scelta. Le dimensioni ridotte permettono l’inserimento sotto pensile o in una piccola libreria.

In ambo i casi si tratta di TV 16:9, entrambe con funzioni di Smart TV. La risoluzione dei pannelli, come già accennato, è di 1366×768, mentre a bordo offrono il sistema operativo webOS 3.5, tra i più versatili ed efficienti per l’ambito TV. Monitor TV LG TL510S godono di Wi-Fi Integrato, anche per la trasmissione di contenuti da smartphone (con possibilità di mirroring con i terminali Android), e offrono altoparlanti audio integrati, con una potenza Audio di 10W.

Grazie al Wi-Fi integrato, come già accennato, è possibile godere dei contenuti dello smartphone su uno schermo più ampio. Il monitor TV di LG, così, si connette facilmente ad altri dispositivi senza utilizzare cavi, potendo visualizzare comodamente sul TV i vari contenuti disponibili su smartphone.

Grazie alla Smart TV webOS 3.5, è possibile trovare giochi o servizi in streaming preferiti in modo facile e veloce: sono disponibili Netflix, Prime Video, Infinity, Tim Vision e tanti altri senza la necessità di uno stick o una chiavetta dedicata.

webOS propone un pannello di lancio personalizzabile che aiuterà l’utente a trovare subito i contenuti preferiti, disposti orizzontalmente all’interno di icone molto colorate.

I monitor raggiungono una luminosità (cd/m2) di 200cd/m2 e offrono un contrasto dinamico 5M, mentre a livello di risposta delle immagini i monitor si attestano sui 14ms, con un’angolo di visione di 178/178. Quanto ai colori, le periferiche si attestano sui 16.7 milioni di colori con un Gamut di colore del 72%. Le TV, naturalmente, supportano la tecnologia HEVC, ed è quindi pronto al nuovo switch off, così che non dovrete sostituire il televisore tra due anni.

Quanto a connettività, i monitor LG della serie TL510S offrono Tuner TV per il Digitale Terrestre, Cavo, Satellite, (DVB-T2/C/S2), oltre alla porta HDMI, Composito (per collegare anche vecchi videogiochi) e USB 2 per foto, musica e film. Quanto agli ingressi e uscite audio il monitor TV LG propone RCA, Uscita Ottica, mentre sulle due casse per 10W di potenza di è già detto.

La TV ha dimensioni, nella sua versione da 24 pollici, di 563.1 x 393.8 x 148.6, per un peso di 3,6 Kg. Nella versione da 28 pollici pesa 4,95 Kg e ha dimensioni di 649.4 x 393.8 x 61.4.

Si può acquistare su Amazon, nella variante bianca o nera, e in versione 24 o 28 pollici.