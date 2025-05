Pagare su PlayStation con iPhone, Apple Pay debutta su PS5

Una è il simbolo dell’ecosistema chiuso e ultra-controllato, l’altra ha costruito il suo impero nel gaming puntando su hardware potente e contenuti esclusivi. Apple e Sony non sono certo i primi nomi che vengono in mente quando si pensa a collaborazioni tech. Eppure, oggi si ritrovano fianco a fianco nel momento più critico del ciclo d’acquisto: quello del pagamento.

Pagamento con Apple Pay su PS5

Su PlayStation 5 è infatti ora possibile acquistare giochi e contenuti digitali utilizzando Apple Pay. Basta selezionare questa modalità e sullo schermo compare un codice univoco da scansionare con iPhone o iPad. A quel punto:

si sblocca il dispositivo con Face ID, Touch ID o codice ;

; si sceglie la carta da usare (se serve);

si conferma l’acquisto.

Tutto questo è possibile grazie a una novità di iOS 18, che ha ampliato le potenzialità di Apple Pay. Da ora è possibile completare pagamenti anche su browser terzi come Chrome o Firefox, usando un codice visivo scansionabile.

Per ora la novità è riservata agli utenti PS5, ma Sony ha già confermato che il supporto a Apple Pay arriverà anche su PS4 con un aggiornamento futuro. Un’aggiunta utile per chi è rimasto alla old-gen ma non vuole rinunciare alla comodità nei pagamenti.

I vantaggi per tutti

L’integrazione di Apple Pay nel PlayStation Store è una mossa vantaggiosa per entrambe le parti. Per Apple, è un passo deciso verso l’espansione di Apple Pay oltre l’ecosistema Apple: portare il sistema di pagamento su una console da salotto come PS5 rafforza la presenza del servizio anche su piattaforme non proprietarie. È il segno di una strategia più aperta, che punta a rendere Apple Pay uno standard universale per pagamenti rapidi e sicuri, anche fuori da Safari o da iOS.

Per Sony, offrire Apple Pay significa rendere più fluido e immediato l’acquisto di giochi e contenuti digitali, soprattutto per chi usa già dispositivi Apple. Meno frizioni durante il checkout possono tradursi in più acquisti e maggiore soddisfazione dell’utente. In più, si dimostra attenzione verso le abitudini digitali di milioni di giocatori.

Oltre ai benefici strategici, l’integrazione di Apple Pay nel PlayStation Store porta ad Apple anche un ritorno economico diretto. Basti pensare che il PlayStation Store genera ogni anno miliardi di dollari in vendite digitali: tra giochi, contenuti aggiuntivi e abbonamenti, secondo i dati di Sony, nel solo 2024 la divisione Network Services – che include il PS Store – ha superato i 10 miliardi di dollari di ricavi.

Apple non guadagna una percentuale sulle vendite dei giochi, ma incassa una commissione sulle transazioni Apple Pay. Anche se si tratta di importi minimi per singola operazione (in genere sostenuti dagli esercenti), moltiplicati per milioni di acquisti annuali rappresentano un flusso di entrate ricorrenti e in crescita. In altre parole, più utenti scelgono Apple Pay per pagare giochi o abbonamenti su PS5, più Apple monetizza l’infrastruttura di pagamento che ha costruito.

📷 Apple Pay in azione su PlayStation Store