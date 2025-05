Ferma-cavi magnetico in sconto a solo 1,30 Euro

Avete presente tutti quei cavi annodati che avete sulla scrivania? e quelli di TV ed elettrodomestici vari che invece seguono un percorso tutto loro fino alla presa che li alimenta? ecco, se comprate il ferma-cavi magnetico AEVYVKV attualmente in promozione potete dimenticarvene per sempre.

Si tratta di un accessorio piccolo ma utilissimo perché vi permette di gestire i cavi proprio come vorreste. Grazie a un potente adesivo infatti riesce a fissarsi saldamente a superfici di materiali diversi come legno, marmo e anche pareti e da lì fornire un supporto per qualsiasi cavo elettrico abbiamo in casa.

La struttura è compatta – misura circa 2,2 cm per lato e 1,5 cm di spessore – e grazie all’apertura/chiusura magnetica è possibile bloccare e rilasciare i cavi in un attimo, senza bisogno di forzarli o piegarli.

Il foro è da 7,5 mm quindi sufficientemente ampio per ospitare qualsiasi cavo, dai più sottili usati da smartphone e tablet a quelli dal diametro maggiore impiegati per l’alimentazione di televisori e altri elettrodomestici, consentendo al tempo stesso di far scorrere il cavo quando necessario, senza creare resistenze.

Utilizzandoli sul bordo della scrivania, è ad esempio possibile tenere in ordine i cavetti che si usano quotidianamente – come quelli per smartphone, cuffie o dispositivi USB – lasciando una delle estremità collegata all’alimentatore. In questo modo, al momento del bisogno, è sufficiente afferrare il connettore, tirare il cavo e collegare, senza dover ogni volta cercarlo sotto pile di oggetti o dietro il monitor.

Quando invece si ha a che fare con cavi più lunghi o spessi, come quelli di elettrodomestici, TV o altri dispositivi, è possibile impiegare più clip per definire un percorso preciso. Questo approccio aiuta a evitare grovigli, migliora l’estetica generale dell’ambiente e riduce il rischio di danneggiamenti dovuti a piegature o torsioni.

Queste clip si rivelano quindi strumenti utili per chi vuole organizzare lo spazio in modo funzionale, mantenendo i cavi sempre a portata di mano e mai fuori posto.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 1,30 € l’uno, e potete risparmiare ulteriormente acquistandolo in confenzione da 6 o 12 pezzi. C’è sia con scocca di colore bianco, sia con quella di colore nero, in modo da scegliere quella che meglio si adatta alle proprie necessità.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

