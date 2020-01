Apple permette di incidere emoji sulle cover AirPods: anche quelle sgradevoli

Apple offre da tempo la possibilità di personalizzare alcuni dei prodotti acquistati sullo store tramite l’incisione di frase e parole personalizzare. Adesso, consente anche di personalizzare i case delle AirPods con le incisioni di alcune emoji. Tra queste c’è pure l’emoji che di certo non ti aspetteresti di vedere.

La lista di emoji compatibile con le incisioni è piuttosto ristretta e limitata. Non è, dunque, possibile scegliere a proprio piacimento le emoji da far incidere, ma si dovrà scegliere tra quelle indicate, come l’alieno, il cavallo, il robot e anche l’icona della cacca. Di certo, fa un certo effetto vederla stampata sulla custodia delle AirPods.

Purtroppo, Apple non permette di incidere sia emoji sia testo, e dunque l’utente dovrà scegliere tra l’una o l’altra. Inoltre, sembra che Apple abbia reso il carattere inciso significativamente più grande rispetto a prima.

La speranza è che Apple allarghi presto l’elenco delle emoji disponibili per l’incisione, permettendo all’utente di scegliere su un panorama di faccine più vasto. Chissà quali siano stati i criteri ispiratori di Apple per scegliere le attuali; avrà optato per le più rappresentative?