Recensioni AirPods Pro: nessun dubbio, sono le migliori AirPods sul mercato

Sono arrivate sul mercato quasi a sorpresa e senza un evento dedicato, ma hanno già catturato l’attenzione di tutti. Già nelle prime hands on si sentiva aria di successo, confermato adesso nelle prime recensioni AirPods Pro brilla la qualità audio, il design e la tecnologia di cancellazione del rumore. Per molti sono caratteristiche vincenti che valgono i 50 euro in più rispetto alle AirPods 2.

Tutte le mettono l’accento, come è naturale che sia, sulla novità più importante, la cancellazione attiva del rumore. C’è però dell’altro che aiuta a premiare queste cuffie, come mette in evidenza Forbes:

Per Forbes l’aspetto di AirPods Pro è eccezionale, la vestibilità sublime e la qualità audio, in particolare con la cancellazione del rumore attivata, è piuttosto sorprendente. Al giorno d’oggi Apple si trova ad affrontare una forte concorrenza, come quella di Sony, i nuovi auricolari Amazon e quelli arrivo da Huawei. Ciò nonostante, AirPods Pro mette l’azienda di Cupertino in primo piano, abbinando un design scattante a grandi funzionalità, con un funzionamento sublime e suono abbagliante

Per techradar, ancora, la di cancellazione attiva del rumore e la modalità Trasparenza risultano molto buone, con una qualità audio più elevata di quella degli AirPod originali, e il design complessivo più innovativo:

Mentre si dovrà pagare un prezzo superiore, i nuovi AirPods Pro offrono un aggiornamento davvero sostanzioso: le prime versioni degli AirPods (entrambi i modelli) impallidiscono al confronto, quindi se si è disposti a pagare un extra abbiamo già la sensazione che potrebbe valerne la pena

Anche stuff la pensa allo stesso modo, e pone l’accento sulla frustrazione che potrebbero provare gli acquirenti di AirPods 2, che a soli 8 mesi di distanza si trovano sul mercato auricolari migliori, ad un prezzo di poco più alto:

Chi han appena preso un paio di AirPods potrebbero non preoccuparsi abbastanza della cancellazione del rumore e del miglioramento della vestibilità, ma ci sarà un po’ di frustrazione per il fatto che tutti questi miglioramenti costato solo 50 euro in più. Chi ha acquistato AirPods meno di otto mesi fa, si sentirà leggermente offeso. Tuttavia, coloro che devono ancora acquistare AirPods, è il momento migliore per farlo. La modalità di cancellazione attiva del rumore e trasparenza funzionano a meraviglia, mentre tutte le modifiche di progettazione e l’audio migliorato rappresentano un aggiornamento significativo

Per techcrunch AirPods Pro fissano un nuovo standard sul palco degli auricolari di fascia alta e, nonostante il prezzo più alto e per molti non accessibili, rappresentano un acquisto più che valido. La redazione mette in evidenza, tra le altre, la funzione ANC e la modalità trasparenza, per concludere con queste parole: