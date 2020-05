Apple si oppone all’intervento del governo USA nella causa contro Corellium

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta intervenendo nella causa di Apple sul copyright contro la società di sicurezza informatica Correllium, una mossa a cui gli avvocati di Apple si stanno già opponendo in tribunale.

Apple ha intentato la causa contro Corellium nell’agosto 2019, sostenendo che il software di virtualizzazione iOS dell’azienda di sicurezza viola la proprietà intellettuale di Cupertino. A febbraio, Apple ha citato in giudizio Santander Bank e l’appaltatore della difesa L3Harris Technologies per discutere del caso.

Ora, sembra che il Dipartimento di Giustizia USA stia chiedendo che la richiesta di Apple di far deporre il cofondatore di Corellium Chirs Wade sia posticipata. Secondo Forbes, il governo non ha specificato un motivo per il blocco, ma ha dichiarato di voler sapere quali prove presenteranno gli avvocati di Apple prima di porre domande a Wade.

In un deposito di venerdì scorso, Apple si è detta contraria alla mozione del Dipartimento di Giustizia, con il consulente legale di Cupertino che ha evidenziato come le prove includano “fotografie ottenute da Apple” che “rivelano informazioni altamente sensibili su fonti e metodi relativi alle indagini interne di Apple”.

Il gigante della tecnologia di Cupertino ha indicato che avrebbe consegnato volentieri le prove alle autorità, ma ha voluto garantire che le informazioni rimanessero riservate. In altri termini, prima che Apple proceda, il governo vuole valutare se le prove di Apple, su cui si basa la richiesta di deposizione, possa giustificare un intervento del Governo USA in giudizio.

In precedenza, Corellium aveva citato “problemi di sicurezza nazionale” con la deposizione richiesta da Apple, e un giudice aveva manifestato dubbi sul perché il governo non fosse intervenuto. Forbes ha indicato che l’interesse del governo potrebbe essere legato a un’indagine criminale che non è direttamente correlata ad Apple o Corellium.

A dicembre, Corellium ha dichiarato di essere “profondamente deluso dalla persistente demonizzazione del jailbreak di Apple”, affermando che i ricercatori specializzati in sicurezza informatica si affidano al software di jailbreak per rafforzare le difese delle app.

