Apple sta lavorando con Synchron su una interfacca cervello-computer

Apple sta lavorando su un nuovo standard in collaborazione con Synchron, un’azienda che si occupa di interfacce cervello-computer e che si è fatta notare in passato per un dispositivo che ha permesso a persone disabili di interagire con un computer tramite il proprio pensiero.

Synchron, come accennato, ha realizzato una interfaccia cervello-computer, pensata per consentire alle persone di interagire con dispositivi digitali usando il pensiero. Rispetto ad altre soluzioni, questa può essere impiantata con una procedura minimamente invasiva che richiede poco tempo (non viene impiantato direttamente al cervello ma connesso a quest’ultimo sfruttando i vasi sanguigni).

Un’interfaccia neurale endovascolare chiamata Stentrode (Stent-Mounted Electrode Array) sfrutta i vasi sanguigni cerebrali per convogliare stimoli attraverso una rete di elettrodi montati su uno stent.

Stenrode permette di leggere segnali cerebrali traducendole in comandi per selezionare icone sullo schermo. Il Wall Street Journal riferisce che Apple ha sperimentato strade simili nel 2014 lanciando uno standard tecnologico per gli apparecchi acustici per fare comunicare gli iPhone via Bluetooth, standard da allora adottato da molti apparecchi acustici.

Il dispositivo Synchron, ancora lontano dall’essere disponibile sul mercato, permette di tradurre le onde cerebrali, consentendo all’utente di navigare su uno schermo e selezionare icone. Questa tecnologia sarà probabilmente integrata in future versioni dei sistemi operativi della Mela, in particolare con gli “Switch control” la tecnologia di Accessibilità che già ora permette di controllare iPhone, iPad o iPod touch con uno o più interruttori per selezionare, toccare o trascinare elementi, digitare e disegnare a mano libera.

Dispositivi come Synchron potrebbero utili non solo per controllare iPhone, iPad, Mac, ecc. ma anche per inviare segnali da dispositivi esterni al cervello per trattare condizioni neurologiche come il morbo di Parkinson, l’epilessia, la depressione e altre patologie.x