Nebulizzatore elettrico da giardino in sconto a 16 €

Nel prendersi cura del giardino è sicuramente vantaggioso disporre degli strumenti giusti per lavorare in maniera comoda e senza sforzarsi fisicamente. Tra questi possiamo certamente considerare il nebulizzatore elettrico attualmente in promozione, uno strumento che permette di irrigare piante e giardino con un getto ad alta pressione utile anche per pulire gli ambienti esterni con estrema facilità.

Come dicevamo non c’è alcun sistema di pompaggio manuale: basta invece premere un solo pulsante per iniziare a nebulizzare l’acqua approfittando del motore elettrico alimentato da una batteria da 2.400 mAh ricaricabile via USB-C e con un’autonomia di 3 ore di utilizzo continuato (c’è un indicatore di carica sul manico per poter tenere sotto controllo il livello della batteria durante l’uso).

Altro vantaggio è dato dalla bacchetta telescopica perché permette di raggiungere aree difficili da innaffiare (può estendersi fino a 60 centimetri), come ad esempio le radici di una fitta siepe infilando la sonda tra i suoi rami. Il tubo invece è lungo 5 metri, ottimo quindi per coprire ampi spazi senza la necessità di spostare continuamente lo strumento. La presenza di una molla elicoidale al suo interno infine contribuisce a evitare la piegatura del tubo, migliorandone la fluidità di utilizzo.

Nell’acquisto sono compresi 3 ugelli: uno a ventaglio per una nebulizzazione ad ampio raggio, uno a doccia e uno in ottone con ghiera ruotabile per modulare l’intensità dello spruzzo, dal getto diretto alla nebbia fine, in base alle necessità specifiche del momento.

Tenete presente che con un attrezzo di questo tipo non solo irrigate con precisione fiori, piante e prato, ma potete usarlo anche per fertilizzare, applicare erbicidi, oppure pulire le superfici con un getto potente e scrostante, oppure per disinfettarle o fare il bagno agli animali domestici avendo il pieno controllo del getto.

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 16 €.

