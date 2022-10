Apple sta riprogettando il sito web di iCloud

Apple sta rivedendo il design del sito web di iCloud (www.icloud.com), il sito che permette di condividere in tempo reale documenti, fogli di calcolo e presentazioni e collaborare con altri utenti, anche se non hanno accesso a un dispositivo Apple. Dal sito in questione è possibile richiamare Mail, Contatti, Calendari, accedere a iCloud Drive, Note, Promemoria, a Pages, Numbers, Keynote e a “Trova iPhone”, anche da PC e non necessariamente da un dispositivo Apple.

Apple, come accenato, sta riprogettando il sito in questione, offrendo accesso rapido a varie app o funzioni, opzioni per controlla il proprio piano e l’utilizzo dello storage o recuperare i dati che potremmo aver eliminato per errore. Dalla versione beta del sito (si richiama da beta.icloud.com) è anche possibile personalizzare la home stessa, scegliendo le app che vogliamo vedere sulla nostra home page.

È probabile che dopo una prima fase di test, la nuova interfaccia sarà quella che verrà proposta per defualt a tutti gli utenti. Ricordiamo che, come sempre, anche se non abbiamo un iPhone, iPad, iPod touch o un Mac, dal sito in questione possiamo utilizzare iCloud Drive, Pages, Numbers, Keynote, Contatti e Note. Come accennato, possiamo invitare altri utenti solo da web per accedere al file e apportare modifiche, senza uscire da iCloud.

A questo indirizzo trovate un nostro esteso articolo con le spigazioni su come funzioni iCloud e tutto quanto è bene sapere.