Sony Alpha 7R V con autofocus guidato dall’intelligenza artificiale

C’è una nuova fotocamera mirrorless in casa Sony: è la Alpha 7R V che, tra i 61 MP di sensore e il nuovo processore Bionz XR, è in grado di sfruttare le tecnologie di intelligenza artificiale per una messa a fuoco automatica futuristica; il tutto condito da un sistema che riduce le vibrazioni e la possibilità di usarla per registrare anche video in 8K a 24p.

Come evidenziato in apertura, la novità più interessante riguarda i miglioramenti all’autofocus: l’azienda dice che questa Sony Alpha 7R V è praticamente la sua prima fotocamera a introdurre quello che chiama la «stima della posa umana». Sostanzialmente la macchina vede e analizza 20 diversi punti del corpo per “capire” dove si trova l’occhio, e questo le consentirebbe di tracciare con estrema precisione un soggetto in movimento, anche se si avvicina o si allontana all’obiettivo, e perfino se esce e poi torna nell’inquadratura. Gli algoritmi – dicono – sono anche in grado di individuare e riconoscere diversi soggetti come automobili, treni, pianure, animali e insetti.

Sebbene questa fotocamera sia dedicata principalmente ai fotografi, è ottima anche per i video: rispetto alla versione precedente, che era limitata al 4K a 8 bit e 30 fps con cropping o line-skipping, questa registra video in 8K a 24 fps oppure in 6,2K senza line-skipping o pixel binning. E siccome usa lo stesso dissipatore di calore della A7S III, può registrare in 4K all’infinito oppure in 8K per 30 minuti consecutivi. E’ anche in grado di gestire video in 4K a 10 bit sovracampionati utilizzando tutta la superficie del sensore a 30 fps, oppure in 60 fps con un crop di 1,2x. E registra anche in RAW a 16 bit fino a 4K 60p.

Con questa fotocamera Sony è passata al sistema di stabilizzazione interna (IBS) passando quindi da 5,5 a 8 stop, pareggiando così i conti con la Canon EOS R5 che per altro si posiziona nella stessa fascia di prezzo. E al posto dello schermo inclinabile della A7R IV, qui il display è completamente articolato e quindi più utile specialmente per le riprese dall’alto.

Questa nuova Sony A7R V scatta sempre a 10 fps (il che è notevole vista la risoluzione) e adesso può anche registrare file RAW compressi, con buffer che arriva fino a 583 scatti per le raffiche.

La lista delle caratteristiche più interessanti è lunga: tra queste ad esempio segnaliamo il mirino elettronico EVF da 9,44 milioni di punti e il doppio scompartimento per schede CFexpress di tipo A oppure UHS-II. Altra nuova funzionalità è il Pixel Shift Multishot, che funziona solo su treppiede e consente di unire 16 scatti in un’unica immagine da 240.8 MP, con tanto di rilevamento e correzione automatica delle imperfezioni nel collegamento delle immagini tramite AI.

E poi ancora – dal comunicato stampa: focus stacking fino a 299 fotogrammi per una maggiore profondità di campo, profilo colore Cinetone per un aspetto da cinema, corpo aggiornato con quadranti e controlli simili alla A7 IV, ricarica USB-C con Power Delivery, compatibilità webcam e bilanciamento del bianco con AI.

La nuova Sony A7R V arriverà sul mercato a dicembre al prezzo di 3.900 dollari.