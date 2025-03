Apple TV Plus, 13 candidature ai premi BAFTA per Slow Horses, Silo, Bad Sisters e altre serie ancora

Pubblicità

Apple vanta 13 nominations ai BAFTA 2025, l’equivalente britannico degli Oscar, nonché uno dei più prestigiosi premi del cinema al mondo (dopo gli Oscar e i Golden Globe).

Apple è candidata ai premi per sette programmi: “Slow Horses”, “Silo”, “Shrinking”, “Bad Sisters”, “Masters of the Air”, “Earthsounds: i suoni del pianeta” e “Il Coniglietto di velluto”.

“Slow Horses”, serie drammatica Apple Original, ha ottenuto sei candidature, comprese quelle per l’attore protagonista Gary Oldman e gli attori secondari Jonathan Pryce e Christopher Chung; per “Shrinking” le candidature riguardano la sceneggiatura di Brett Goldstei, co-creatore e produttore esecutivo.

“Slow Horses” è in lizza per riconoscimenti per l’Editing, per le musiche originali e i suoni nella categoria Fiction; altre nomination inclusa la categoria “Special, Visual & Graphic Effects” riguardano “Silo”, la musica originale per la dark comedy “Bad Sisters”, il premio “Production Design e Special, Visual & Graphic Effects” per “Masters of the Air”; ancora nomination per i suoni della docuserie “Earthsounds” e il premio Children’s Craft Team per “Il Coniglietto di velluto”.

Lanciato il 1° novembre 2019, Apple TV+ è stato il primo servizio di streaming a offrire contenuti esclusivamente originali in tutto il mondo; ha lanciato vari successi inediti e ricevuto più riconoscimenti, in tempi record, di qualsiasi altro servizio simile. Ad oggi, i film, i documentari e le serie Apple Original hanno ottenuto 538 premi e 2553 nomination, fra cui la comedy Ted Lasso, vincitrice di svariati Emmy Award.

