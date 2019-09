Apple TV+ arriva il 1 Novembre a 4,99 dollari al mese

La nostra missione è portare le migliori storie originali partorite da menti fantastiche e migliori della TV. E’ così che Tim Cook introduce Apple TV+, il servizio in abbonamento che permetterà di guardare sui dispositivi Apple le serie TV e tutti gli spettacoli compresi nel pacchetto.

Le premesse sono state molto positive – spiega Cook sul palcoscenico – visto che quest’estate abbiamo mostrato i tre trailer di For All Menkind, Dickinson e The Morning Show e i numeri sono dalla nostra parte: complessivamente, sono stati infatti visti più di cento milioni di volte.

Per l’occasione Apple ha mostrato il trailer della nuova serie fantasy See. Dai produttori della trilogia del pianeta delle scimmie e dal direttore di The Hunger Games, raccolta la storia di un pianeta distrutto dove la gente non ci vede più e arriva Jason Mamoa con i figli senza problemi visivi. Segue l’apocalisse.

Tutto questo – spiega Apple – arriverà il 1 Novembre in 100 paesi in tutto il mondo (quindi presumibilmente anche in Italia) al costo di 4,99 dollari al mese per tutta la famiglia, i cui membri potranno quindi godere di tutti i contenuti pagando un solo abbonamento.

Ma la bomba arriva adesso: «Siamo così eccitati per questo servizio che facciamo qualcosa di incredibile: se a partire da oggi (10 settembre 2019, ndr) comprate un Mac, una Apple TV, un iPhone o un iPad, il primo anno di abbonamento ad Apple TV+ è gratis».